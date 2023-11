Max Verstappen à propos d'Esteban Ocon : "Idiot stupide".

Un crash a failli se produire lors du premier segment des qualifications de Las Vegas : A la fin de la première partie des essais finaux, le pilote Alpine Esteban Ocon a voulu entamer un tour rapide lorsque le champion du monde Max Verstappen a revendiqué la même portion d'asphalte. Max à la radio : "Quel idiot" !

Ocon s'est également manifesté à la radio : "Mais c'est une blague ! Verstappen plonge dans le premier virage comme un fou". Le tour du Français était fichu, il n'a finalement terminé que 17e des qualifications.

Ce que l'on n'a vu que plus tard, c'est qu'Ocon avait dépassé Verstappen juste avant pour se créer de l'espace. Avec une manœuvre à la limite de l'acceptable. Le vainqueur du GP de Hongrie 2021 s'est ensuite défendu en ces termes : "J'ai eu du trafic dans mon premier tour rapide et j'ai compris que je n'avais plus qu'un seul essai. Si celui-ci ne convient pas, je suis éliminé". Et c'est exactement ce qui s'est passé.

Ocon poursuit : "La situation est différente pour Max. Il a suffisamment de vitesse dans la voiture pour pouvoir se passer d'un deuxième tour".



Pour ne pas risquer une pénalité pour flânerie inutile, juste avant son tour rapide, Ocon a dépassé quelques adversaires juste avant le départ et l'arrivée, Tsunoda, Zhou et aussi Gasly, puis encore Verstappen.



Esteban encore : "Nous avons une consigne précise concernant le temps maximum d'un tour de chauffe. Je voyais mes adversaires devant moi et je savais que si je ralentissais et commençais mon tour derrière eux, je serais trop lent. J'ai déjà été sanctionné pour une telle infraction cette saison. Je ne pouvais donc pas me permettre de le faire une deuxième fois".



"Je n'avais pas d'autre choix que de défendre ma position. La différence entre Max et moi, c'est qu'il est maintenant sur la première ligne de la grille et que je suis 17e sur la grille".





Ocon et Verstappen : Des disputes à répétition

Ce qui a commencé en karting et s'est poursuivi en Formule 3 a dégénéré au Brésil 2018 et est devenu une nourriture toute trouvée pour les médias. Finalement, dans le sport automobile moderne, il n'est pas si fréquent que deux pilotes s'affrontent après une course de championnat du monde de Formule 1. A Interlagos, Ocon et Verstappen sont entrés en collision lorsque le pilote français (alors sur Force India) a voulu revenir. Cela a coûté la victoire à Verstappen.



Après sa course vers la deuxième place derrière Lewis Hamilton, Ocon a été interpellé par Max et, comme ce dernier a réagi de manière plutôt moqueuse, quelques fusibles ont sauté chez Verstappen et il a un peu bousculé son adversaire dans les environs.



La plupart des fans de Formule 1 ont ensuite estimé qu'il s'agissait d'une blague, tandis que d'autres trouvaient que "toucher, ça ne se fait pas du tout". C'est également l'avis de la fédération automobile, qui a infligé à Max deux jours de travaux d'intérêt général au service de la FIA pour son comportement.



Max parle des scènes d'après-course : "Nous ne sommes pas des robots, nous sommes tous des êtres humains avec des émotions. Je venais de perdre une victoire qui semblait acquise. Quand j'y pense, j'ai réagi assez calmement. Cela aurait pu être bien pire. De plus, la plupart des gens ne savent pas ce que l'on ressent en conduisant une voiture de course et en perdant une victoire".



"Je n'ai pas entendu ce qui s'est dit là-bas. Vous m'avez juste vu pousser. Si vous connaissiez toute la conversation, les choses seraient différentes".



Interrogé sur ce qu'Ocon a dit, Max répond : "Cela n'a plus d'importance maintenant. Cela m'a mis en colère au lieu de m'apaiser. Nous avons tous de l'adrénaline dans le corps".



"Et la bousculade ? Cela arrive dans tous les sports. Au football, on voit ça tout le temps, donc tout bien considéré, ma réaction a été plutôt modérée. Je veux dire : Qu'est-ce que les gens attendent de moi ? Que je lui serre la main et que je le remercie de n'avoir terminé que deuxième ?"



Ce n'est que des semaines plus tard que Verstappen a révélé ce qu'Ocon avait dit exactement. Dans le quotidien de Rotterdam "Algemeen Dagblad" (AD), il a déclaré : "Je voulais qu'il me dise pourquoi il avait fait ça. Il m'a ri au nez. J'ai trouvé cette réaction déplacée, après tout, j'avais perdu la victoire à cause de lui. Quand je l'ai poussé, il s'est mis à hurler : 'Allez chercher un appareil photo ! Poussez-moi donc ! J'ai estimé qu'il n'y avait aucune raison de me retenir, et je me fichais des caméras".





Las Vegas : Voici comment ils se lancent dans la course

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03. George Russell (GB), Mercedes

04. Pierre Gasly (F), Alpine

05. Alex Albon (T), Williams

06. Logan Sargeant (USA), Williams

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08. Kevin Magnussen (DK), Haas

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12. Carlos Sainz (E), Ferrari *.

13. Nico Hülkenberg (D), Haas

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15. Lando Norris (GB), McLaren

16. Esteban Ocon (F), Alpine

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin**

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447

* 10 places en arrière à cause de l'installation de nouvelles pièces de moteur

** 5 places de moins pour dépassement sous drapeau jaune