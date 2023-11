Max Verstappen a Esteban Ocon: "Stupido idiota".

C'è stato quasi un incidente nel primo segmento delle qualifiche di Las Vegas: Alla fine del primo segmento di prove finali, il pilota alpino Esteban Ocon voleva iniziare un giro veloce quando il campione del mondo Max Verstappen ha reclamato lo stesso pezzo di asfalto per sé. Max alla radio: "Che stupido idiota!".

Anche Ocon si è collegato via radio: "Ma è uno scherzo! Verstappen si tuffa nella prima curva come un pazzo". Il giro del francese è stato rovinato e alla fine si è classificato solo 17° in qualifica.

Ciò che è emerso solo in seguito: Ocon aveva superato Verstappen poco prima per crearsi uno spazio. Con una manovra al limite. Il vincitore del GP d'Ungheria 2021 si è poi difeso: "Ho trovato traffico nel mio primo giro veloce e ho capito che avevo solo un altro tentativo. Se non funziona, sono fuori". Ed è esattamente quello che è successo.

Ocon ha continuato: "La situazione per Max è diversa. Ha abbastanza velocità nella macchina per fare a meno di un secondo giro".



Per non rischiare una penalità per inutili rallentamenti, poco prima del suo giro veloce, Ocon ha passato diversi avversari, Tsunoda, Zhou e Gasly, e poi Verstappen, poco prima della partenza e del traguardo.



Ancora Esteban: "Abbiamo una linea guida precisa per quanto riguarda il tempo massimo per un giro di riscaldamento. Ho visto gli avversari davanti a me e sapevo che se avessi rallentato e iniziato il mio giro dietro di loro, sarei stato troppo lento. In questa stagione sono già stato penalizzato una volta per un'infrazione del genere. Non potevo quindi permettermi una seconda infrazione".



"Non avevo altra scelta che difendere la mia posizione. La differenza tra me e Max è che lui è in prima fila e io sono 17° in griglia".





Ocon e Verstappen: Sempre ai ferri corti

Ciò che è iniziato nel karting ed è proseguito in Formula 3 si è intensificato in Brasile nel 2018 ed è diventato uno degli argomenti preferiti dai media. Dopotutto, non capita spesso nel motorsport moderno che due piloti si mettano l'uno contro l'altro dopo una gara del Campionato del Mondo di Formula 1. A Interlagos, Ocon e Verstappen si sono scontrati quando il pilota francese (all'epoca in Force India) ha cercato di fare il giro di pista. Questo è costato la vittoria a Verstappen.



Dopo aver conquistato il secondo posto dietro Lewis Hamilton, Ocon è stato affrontato da Max e quando ha reagito in modo piuttosto malizioso, Verstappen ha fatto saltare alcune micce e ha spinto un po' il suo avversario.



La maggior parte dei fan della Formula 1 ha pensato che si trattasse di uno scherzo, mentre altri hanno ritenuto che non si potesse toccare. Questa è stata anche l'opinione dell'associazione automobilistica, che ha dato a Max due giorni di servizio civile al servizio della FIA per il suo comportamento.



Max sulle scene del dopo gara: "Non siamo robot, siamo tutti esseri umani con emozioni. Avevo appena perso quella che sembrava una vittoria certa. Se ci penso, in realtà ho reagito con calma. Poteva andare molto peggio. Inoltre, la maggior parte delle persone non sa cosa si prova a guidare un'auto da corsa e perdere una vittoria".



"Non ho sentito quello che è stato detto. Mi hai visto solo spingere. Se si conoscesse l'intera conversazione, sarebbe diverso".



Quando gli è stato chiesto cosa avesse detto Ocon, Max ha risposto: "Non ha importanza ora. Mi ha fatto arrabbiare invece di calmarmi. Tutti abbiamo l'adrenalina in corpo".



"E le spinte? Succede in tutti gli sport. Nel calcio lo vediamo sempre, quindi tutto sommato la mia reazione è stata piuttosto moderata. Voglio dire: Cosa si aspetta la gente da me? Che gli stringa la mano e lo ringrazi per essere arrivato solo secondo?".



Solo settimane dopo Verstappen ha rivelato cosa avesse detto esattamente Ocon. Al quotidiano di Rotterdam "Algemeen Dagblad" (AD), ha dichiarato: "Volevo sapere da lui perché lo aveva fatto. Mi ha riso in faccia. Ho pensato che fosse una reazione inappropriata, dopo tutto avevo perso la vittoria per colpa sua. Quando l'ho spinto, ha iniziato a urlare: 'Prendi una telecamera' e 'Spingimi! Perché non mi spingi! Sentivo che non c'era motivo di trattenersi e non mi importava delle telecamere".





Las Vegas: Come entrano in gara

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03 George Russell (GB), Mercedes

04 Pierre Gasly (F), Alpine

05 Alex Albon (T), Williams

06. Logan Sargeant (USA), Williams

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08. Kevin Magnussen (DK), Haas

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin

10° Lewis Hamilton (GB), Mercedes

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12° Carlos Sainz (E), Ferrari *

13° Nico Hülkenberg (D), Haas

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15° Lando Norris (GB), McLaren

16° Esteban Ocon (F), Alpine

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

18° Oscar Piastri (AUS), McLaren

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin**

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447

* 10 posizioni in meno a causa dell'installazione di nuove parti del motore.

** 5 posizioni in meno a causa di un sorpasso in regime di bandiera gialla