Max Verstappen para Esteban Ocon: "Idiota estúpido"

Quase houve um acidente no primeiro segmento de qualificação da sessão de qualificação de Las Vegas: No final do primeiro segmento do treino final, o piloto alpino Esteban Ocon queria iniciar uma volta rápida quando o campeão mundial Max Verstappen reclamou para si o mesmo pedaço de asfalto. Max no rádio: "Que idiota estúpido!"

Ocon também falou no rádio: "Mas isso é uma piada! Verstappen mergulha na primeira curva como um louco". A volta do francês foi arruinada e, no final, ele foi apenas o 17º na classificação.

O que só se tornou evidente mais tarde: Ocon tinha ultrapassado Verstappen pouco antes para criar espaço para si próprio. Com uma manobra no limite. O vencedor do GP da Hungria de 2021 defendeu-se depois: "Tive tráfego na minha primeira volta rápida e percebi que só tinha mais uma tentativa. Se não funcionar, então estou fora". E foi exatamente isso que aconteceu.

Ocon continuou: "A situação de Max é diferente. Ele tem velocidade suficiente no carro para passar sem uma segunda volta."



Para não correr o risco de sofrer uma penalização por demora desnecessária, pouco antes da sua volta rápida, Ocon passou vários adversários, Tsunoda, Zhou e Gasly, e depois Verstappen, mesmo antes da partida e da chegada.



Esteban reitera: "Temos uma diretriz precisa sobre o tempo máximo para uma volta de aquecimento. Vi os adversários à minha frente e sabia que se abrandasse e começasse a minha volta atrás deles, seria demasiado lento. Já fui penalizado uma vez esta época por uma infração deste tipo. Por isso, não podia dar-me ao luxo de cometer uma segunda infração".



"Não tive outra hipótese senão defender a minha posição. A diferença entre mim e o Max é que ele está agora na primeira linha e eu estou em 17º na grelha."





Ocon e Verstappen: Sempre em desacordo

O que começou no karting e continuou na Fórmula 3 escalou no Brasil em 2018 e se tornou um tópico favorito para a mídia. Afinal, não é muito frequente no automobilismo moderno que dois pilotos se desentendam após uma corrida do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Em Interlagos, Ocon e Verstappen colidiram quando o piloto francês (na altura na Force India) tentou dar a volta. Isso custou a vitória a Verstappen.



Depois de ter chegado ao segundo lugar atrás de Lewis Hamilton, Ocon foi confrontado por Max e, quando este reagiu de forma um pouco maliciosa, Verstappen fez explodir alguns fusíveis e empurrou um pouco o seu adversário.



A maioria dos fãs da Fórmula 1 achou que foi uma brincadeira, enquanto outros pensaram que o toque não era permitido. Esta foi também a opinião da associação automóvel, que deu a Max dois dias de serviço comunitário ao serviço da FIA pelo seu comportamento.



Max sobre as cenas após a corrida: "Não somos robots, somos todos seres humanos com emoções. Tinha acabado de perder o que parecia ser uma vitória certa. Quando penso nisso, na verdade reagi com bastante calma. Podia ter sido muito pior. Além disso, a maioria das pessoas não sabe o que é conduzir um carro de corrida e perder uma vitória."



"Eu não ouvi o que foi dito lá. Só me viste a empurrar. Se soubesses de toda a conversa, seria diferente".



Quando perguntado sobre o que Ocon havia dito, Max disse: "Não importa agora. Aquilo irritou-me em vez de me acalmar. Todos nós temos adrenalina nos nossos corpos".



"E os empurrões? Isso acontece em todos os desportos. Vemos isso a toda a hora no futebol, por isso a minha reação foi bastante moderada. Quero dizer: O que é que as pessoas esperam de mim? Que lhe aperte a mão e lhe agradeça por ter ficado apenas em segundo?"



Só semanas mais tarde é que Verstappen revelou o que exatamente Ocon tinha dito. No jornal diário de Roterdão "Algemeen Dagblad" (AD), disse: "Quis saber por que razão ele tinha feito aquilo. Ele riu-se na minha cara. Achei que era uma reação inadequada, afinal de contas, eu tinha perdido a vitória por causa dele. Quando o empurrei, ele começou a gritar: "Arranja uma câmara" e "Empurra-me! Porque é que não me empurra! Senti que não havia razão para me conter e não me importava com as câmaras".





Las Vegas: Como entram na corrida

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03 George Russell (GB), Mercedes

04 Pierre Gasly (F), Alpine

05 Alex Albon (T), Williams

06 Logan Sargeant (EUA), Williams

07 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08 Kevin Magnussen (DK), Haas

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin

10º Lewis Hamilton (GB), Mercedes

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12º Carlos Sainz (E), Ferrari *

13.º Nico Hülkenberg (D), Haas

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15.º Lando Norris (GB), McLaren

16º Esteban Ocon (F), Alpine

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

18º Oscar Piastri (AUS), McLaren

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin**

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447

* 10 lugares a menos devido à instalação de novas peças de motor

** 5 lugares a menos devido a uma ultrapassagem sob bandeira amarela