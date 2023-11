Max Verstappen sobre Las Vegas: "Derribarlo todo"

Caras de incredulidad entre los colegas periodistas estadounidenses mientras el campeón de Fórmula 1 Max Verstappen hacía una crítica tras otra: a los elementos de espectáculo de la categoría reina en general y de Las Vegas en particular.

Comenzó con la ceremonia de apertura, tras la cual la estrella de Red Bull Racing dijo: "Parecíamos payasos. Las Vegas es 99% espectáculo y 1% deporte".

En aquel momento, Verstappen no tenía ni idea de lo que le esperaba en la Fórmula 1: la primera sesión de entrenamientos se canceló a los diez minutos debido a que las vainas sueltas de los agujeros de las alcantarillas habían dañado los coches de Carlos Sainz y Esteban Ocon.

La segunda sesión de entrenamientos se celebró con horas de retraso y sin espectadores, que fueron desalojados de las tribunas por la policía. Puede encontrar la historia completa aquí.

Más tarde se supo: A quien tenía entrada para el jueves se le permitió ir de compras a una tienda de Fórmula 1 por 200 dólares; quien tenía entrada para tres días se quedó con las manos vacías en esta farsa. No se devolvió el dinero y no hubo disculpas.



Max comentó: "Es maravilloso. Así siguen ganando dinero. Si yo fuera un aficionado, destrozaría el local. Eso no está bien".



"Lo siento, pero si miras estos desagües y la forma en que están montados, puedes calcular con una mano que se soltarían si un coche de Fórmula 1 pasara por encima. Realmente no se necesita un alto coeficiente intelectual para hacer eso".



"Hemos tenido unos cuantos casos así en los últimos años, así que nadie puede decir que no vio venir este problema. Simplemente hay que tener cuidado, especialmente en un primer fin de semana de carrera".



La pista tampoco deja boquiabierto a Verstappen, como dice Max cuando se le pregunta por las comparaciones con otros circuitos urbanos, como Mónaco. Max: "Eso es la Eredivisie (liga de fútbol holandesa, M.B.), Mónaco es la Champions League. Bueno, nada en contra de la Eredivisie, pero por supuesto todo futbolista quiere ganar la Liga de Campeones. No hay nada que decir en contra de cómo se ha organizado aquí, pero la Liga de Campeones es otra cosa".



Por supuesto, el comentario del payaso de Verstappen no dejó frío a Steve Hill, director general de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA), una autoridad federal y la organización oficial de marketing del sur de Nevada. La Fórmula 1 y la LVCVA son los organizadores del GP de Las Vegas. La LVCVA es propietaria, por ejemplo, del Centro de Convenciones de Las Vegas (donde se celebra la mayor feria de electrónica de consumo del mundo, el Consumer Electronics Show CES) y del monorraíl de Las Vegas.



Hill afirma: "Max parece un poco irritado por nuestra carrera aquí. No sé si estará un poco nervioso. Pero eso añade sabor al fin de semana de carreras".



Verstappen fue preguntado por las palabras de Hill y dice: "Esta gente vive en su propio mundo".





Las Vegas: Así llegan a la carrera

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03 George Russell (GB), Mercedes

04 Pierre Gasly (F), Alpine

05. Alex Albon (T), Williams

06. Logan Sargeant (USA), Williams

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08. Kevin Magnussen (DK), Haas

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin

10º Lewis Hamilton (GB), Mercedes

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12º Carlos Sainz (E), Ferrari *

13º Nico Hülkenberg (D), Haas

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15º Lando Norris (GB), McLaren

16º Esteban Ocon (F), Alpine

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

18º Oscar Piastri (AUS), McLaren

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin**.

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447

* 10 puestos menos debido a la instalación de nuevas piezas del motor

** 5 puestos menos debido a adelantamiento bajo bandera amarilla