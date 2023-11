Max Verstappen à propos de Las Vegas : "Tout démolir".

Visages incrédules parmi les collègues journalistes américains lorsque le champion de Formule 1 Max Verstappen a enchaîné les critiques - contre les éléments de spectacle dans la catégorie reine en général et contre Las Vegas en particulier.

Cela a commencé par la cérémonie d'ouverture, après laquelle la star de Red Bull Racing a trouvé : "Nous avions l'air de clowns. Las Vegas, c'est quand même 99 pour cent de spectacle et encore un pour cent de sport".

A ce moment-là, Verstappen ne savait pas encore ce qui allait arriver à la Formule 1 : première séance d'entraînement interrompue après dix minutes parce que des gaines détachées de trous d'eaux usées avaient endommagé les voitures de Carlos Sainz et Esteban Ocon.

La deuxième séance d'entraînement n'a eu lieu qu'avec des heures de retard et également sans spectateurs, ceux-ci ayant été évacués des tribunes par la police. Vous trouverez l'histoire complète ici.

On a appris plus tard : Ceux qui avaient un billet pour le jeudi peuvent faire des achats pour 200 dollars US dans un magasin de Formule 1 ; ceux qui ont un billet pour trois jours n'ont rien reçu lors de cette farce. L'argent n'est pas remboursé et il n'y a pas eu d'excuses non plus.



Max à ce sujet : "C'est fabuleux. Alors ils continuent à se faire de l'argent. Si j'étais un fan, je démolirais tout ici. Ce n'est tout simplement pas correct".



"Désolé, mais si tu regardes ces tuyaux d'évacuation et la manière dont ils sont assemblés, tu peux calculer sur les doigts de la main qu'ils se détacheraient si une voiture de Formule 1 passait dessus. Tu n'as vraiment pas besoin d'un QI élevé pour cela".



"Nous avons eu quelques cas de ce genre ces dernières années, donc personne ne peut dire qu'il n'a pas vu venir le problème. Il faut donc faire attention, surtout pour un premier week-end de course".



Le circuit ne fait pas non plus bondir Verstappen, comme le dit Max lorsqu'on lui demande de faire des comparaisons avec d'autres circuits routiers, comme Monaco. Max : "C'est l'Eredivisie (la ligue de football néerlandaise, ndlr), Monaco c'est la Ligue des champions. Bon, je n'ai rien contre l'Eredivisie, mais tout footballeur veut évidemment gagner la Ligue des champions. On ne peut pas dire que tout cela soit exact, mais la Ligue des champions, c'est tout simplement autre chose".



Il est clair que la remarque de clown de Verstappen n'a pas laissé indifférent Steve Hill, le directeur général de la "Las Vegas Convention and Visitors Authority" (LVCVA), une agence fédérale et l'organisation de marketing officielle du sud du Nevada. La Formule 1 et la LVCVA sont les organisateurs du GP de Las Vegas. La LVCVA possède par exemple le "Las Vegas Convention Center" (un site où se déroule par exemple le plus grand salon mondial de l'électronique grand public, le "Consumer Electronics Show" CES) et le Las Vegas Monorail.



Hill déclare : "Max semble un peu irritable à propos de notre course ici. Je ne sais pas s'il est un peu nerveux. Mais cela ajoute du piment au week-end de course".



Interrogé sur les propos de Hill, Verstappen a déclaré : "Ces gens vivent dans leur propre monde".





Las Vegas : Voici comment ils se lancent dans la course

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03. George Russell (GB), Mercedes

04. Pierre Gasly (F), Alpine

05. Alex Albon (T), Williams

06. Logan Sargeant (USA), Williams

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08. Kevin Magnussen (DK), Haas

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12. Carlos Sainz (E), Ferrari *.

13. Nico Hülkenberg (D), Haas

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15. Lando Norris (GB), McLaren

16. Esteban Ocon (F), Alpine

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin**

20e Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,447

* 10 places en arrière à cause de l'installation de nouvelles pièces de moteur

** 5 places de moins pour dépassement sous drapeau jaune