Max Verstappen a Las Vegas: "Distruggere tutto".

Tra i colleghi giornalisti statunitensi, il campione di Formula 1 Max Verstappen ha mosso una critica dopo l'altra agli elementi dello spettacolo della classe regina in generale e di Las Vegas in particolare.

La critica è partita dalla cerimonia di apertura, dopo la quale il campione della Red Bull Racing ha detto: "Sembravamo dei clown. Las Vegas è al 99% spettacolo e all'1% sport".

All'epoca, Verstappen non aveva idea di cosa ci fosse in serbo per la Formula 1: la prima sessione di prove è stata annullata dopo dieci minuti a causa di guaine allentate da buchi di fogna che avevano danneggiato le auto di Carlos Sainz ed Esteban Ocon.

La seconda sessione di prove si è svolta con ore di ritardo e senza spettatori, che sono stati allontanati dalle tribune dalla polizia. Potete trovare la storia completa qui.

In seguito si è saputo che: Chi aveva il biglietto del giovedì ha potuto fare shopping in un negozio di Formula 1 per 200 dollari USA; chi aveva un biglietto di tre giorni è rimasto a mani vuote in questa farsa. Non è stato rimborsato alcun denaro e non ci sono state scuse.



Max ha commentato: "È meraviglioso. Allora stanno ancora facendo soldi. Se fossi un fan, butterei giù il posto. Non è giusto".



"Mi dispiace, ma se si osservano questi tubi di scolo e il modo in cui sono messi insieme, si può calcolare con una mano che si staccherebbero se un'auto di Formula 1 ci passasse sopra. Non c'è bisogno di un alto quoziente intellettivo per farlo".



"Abbiamo avuto alcuni casi del genere negli ultimi anni, quindi nessuno può affermare di non aver previsto questo problema. Bisogna solo fare attenzione, soprattutto nel primo weekend di gara".



Il tracciato non è un vero e proprio disastro per Verstappen, come dice Max quando gli viene chiesto di fare un paragone con altri circuiti stradali, come quello di Monaco. Max: "Quella è la Eredivisie (campionato di calcio olandese, M.B.), Monaco è la Champions League. Beh, non c'è nulla contro l'Eredivisie, ma ovviamente ogni calciatore vuole vincere la Champions League. Non c'è nulla da ridire sul modo in cui è stata organizzata qui, ma la Champions League è un'altra cosa".



Naturalmente, il commento da clown di Verstappen non ha lasciato indifferente Steve Hill, l'amministratore delegato della Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), un'autorità federale e l'organizzazione ufficiale di marketing del Nevada meridionale. La Formula 1 e la LVCVA sono gli organizzatori del GP di Las Vegas. La LVCVA è proprietaria, ad esempio, del Las Vegas Convention Centre (dove si svolge la più grande fiera mondiale dell'elettronica di consumo, il Consumer Electronics Show CES) e della Monorotaia di Las Vegas.



Hill dice: "Max sembra un po' irritato per la nostra gara qui. Non so se sia un po' nervoso. Ma questo aggiunge sapore al weekend di gara".



A Verstappen è stato chiesto di commentare le parole di Hill e ha risposto: "Queste persone vivono in un mondo tutto loro".





Las Vegas: Ecco come si presentano alla gara

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03 George Russell (GB), Mercedes

04 Pierre Gasly (F), Alpine

05 Alex Albon (T), Williams

06. Logan Sargeant (USA), Williams

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08. Kevin Magnussen (DK), Haas

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin

10° Lewis Hamilton (GB), Mercedes

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12° Carlos Sainz (E), Ferrari *

13° Nico Hülkenberg (D), Haas

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15° Lando Norris (GB), McLaren

16° Esteban Ocon (F), Alpine

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

18° Oscar Piastri (AUS), McLaren

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin**

20° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447

* 10 posizioni in meno a causa dell'installazione di nuove parti del motore.

** 5 posizioni in meno a causa di un sorpasso in regime di bandiera gialla