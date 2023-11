Max Verstappen sobre Las Vegas: "A deitar tudo abaixo"

Entre os colegas jornalistas norte-americanos, Max Verstappen, campeão de Fórmula 1, criticou uma coisa atrás da outra - os elementos do espetáculo da categoria rainha em geral e de Las Vegas em particular.

Tudo começou com a cerimónia de abertura, após a qual a estrela da Red Bull Racing disse: "Parecíamos palhaços. Las Vegas é 99 por cento espetáculo e um por cento desporto".

Na altura, Verstappen não fazia ideia do que o esperava na Fórmula 1: a primeira sessão de treinos livres foi cancelada ao fim de dez minutos devido a bainhas soltas dos buracos de esgoto que tinham danificado os carros de Carlos Sainz e Esteban Ocon.

A segunda sessão de treinos teve lugar com horas de atraso e sem espectadores, que foram retirados das bancadas pela polícia. Pode encontrar a história completa aqui.

Soube-se mais tarde: Quem tinha um bilhete para quinta-feira foi autorizado a fazer compras numa loja de Fórmula 1 por 200 dólares americanos; quem tinha um bilhete para três dias ficou de mãos a abanar nesta farsa. O dinheiro não foi devolvido e não houve qualquer pedido de desculpas.



Max comentou: "Isso é maravilhoso. Assim, continuam a ganhar dinheiro. Se eu fosse um adepto, deitava o sítio abaixo. Isso não está certo".



"Lamento, mas se olharmos para estes canos de esgoto e para a forma como estão montados, podemos calcular com uma mão que se soltariam se um carro de Fórmula 1 passasse por cima deles. Não é preciso ter um QI elevado para fazer isso".



"Já tivemos alguns casos como este nos últimos anos, por isso ninguém pode afirmar que não previu este problema. É preciso ter cuidado, especialmente no primeiro fim de semana de corrida."



A pista também não deixa Verstappen de rastos, como Max diz quando lhe perguntam sobre comparações com outros circuitos de rua, como o Mónaco. Max: "Isso é a Eredivisie (liga de futebol holandesa, M.B.), o Mónaco é a Liga dos Campeões. Bem, nada contra a Eredivisie, mas é claro que todos os futebolistas querem ganhar a Liga dos Campeões. Não há nada a dizer contra a forma como tudo tem sido feito aqui, mas a Liga dos Campeões é outra coisa".



É claro que o comentário de palhaço de Verstappen não deixou Steve Hill, o CEO da Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), uma autoridade federal e a organização oficial de marketing do sul de Nevada, frio. A Fórmula 1 e a LVCVA são os organizadores do GP de Las Vegas. A LVCVA é proprietária, por exemplo, do Centro de Convenções de Las Vegas (um local que acolhe a maior feira de eletrónica de consumo do mundo, a CES) e do Monocarril de Las Vegas.



Hill diz: "O Max parece um pouco irritado com a nossa corrida aqui. Não sei se ele não estará um pouco nervoso. Mas isso dá mais sabor ao fim de semana de corrida".



Verstappen foi questionado sobre as palavras de Hill e diz: "Estas pessoas vivem no seu próprio mundo".





Las Vegas: É assim que eles vão para a corrida

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03 George Russell (GB), Mercedes

04 Pierre Gasly (F), Alpine

05 Alex Albon (T), Williams

06 Logan Sargeant (EUA), Williams

07 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08 Kevin Magnussen (DK), Haas

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin

10º Lewis Hamilton (GB), Mercedes

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12º Carlos Sainz (E), Ferrari *

13.º Nico Hülkenberg (D), Haas

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

15.º Lando Norris (GB), McLaren

16º Esteban Ocon (F), Alpine

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

18º Oscar Piastri (AUS), McLaren

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin**

20º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.447

* 10 lugares a menos devido à instalação de novas peças de motor

** 5 lugares a menos devido a uma ultrapassagem sob bandeira amarela