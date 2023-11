Live ticker GP di Las Vegas: Leclerc teme Verstappen

Charles Leclerc non vince dal luglio 2022 e dal Gran Premio d'Austria. Sorprendente: dalla gara al Red Bull Ring, il monegasco non è riuscito a vincere da sette pole, ma ora c'è una nuova possibilità nella città del gioco d'azzardo di Las Vegas dopo la 23ª pole position di Leclerc nella classe regina.

Il pilota della Ferrari Leclerc dice: "Tutti sanno che abbiamo una macchina incredibilmente veloce sul giro e per questo siamo sempre in pole. Ma in gara, Max Verstappen era sempre davanti. Spero che riusciremo a tradurre questa velocità in una vittoria a Las Vegas".

La Ferrari è l'unica scuderia ad aver inflitto una sconfitta alla Red Bull Racing nel 2023, con un colpo di genio tattico di Carlos Sainz a Singapore. Lo spagnolo ha un compito difficile nel GP di Las Vegas: dopo un cambio di motore, deve iniziare la gara dal 12° posto.

Leggi qui come si svolge la gara di Las Vegas.