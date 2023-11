Em direto GP de Las Vegas: Leclerc teme Verstappen

Charles Leclerc garantiu a pole position em Las Vegas. Mas as suas quatro poles até agora em 2023 não resultaram numa vitória. Leclerc também teme que Max Verstappen o ultrapasse novamente no GP noturno.

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Charles Leclerc está sem vencer desde julho de 2022 e o Grande Prémio da Áustria. Surpreendente: desde a corrida no Red Bull Ring, o monegasco não conseguiu vencer em sete poles, mas agora há uma nova chance na cidade de apostas de Las Vegas após a 23ª pole position de Leclerc na categoria rainha.

Leclerc, piloto da Ferrari, afirma: "Toda a gente sabe que temos um carro incrivelmente rápido numa volta e é por isso que estamos sempre na pole. Mas nas corridas, Max Verstappen estava normalmente à frente. Espero que possamos traduzir essa velocidade numa vitória em Las Vegas".

A Ferrari é a única equipa de corridas a ter infligido uma derrota à Red Bull Racing em 2023 - com um golpe de mestre tático de Carlos Sainz em Singapura. O espanhol tem uma tarefa difícil no GP de Las Vegas: depois de uma troca de motor, ele tem que começar a corrida do 12º lugar.

Leia aqui como se desenrola a corrida de rua de Las Vegas.