Vainqueur Max Verstappen : "Je me suis beaucoup amusé".

Avant la course, la grille de départ de Las Vegas était remplie de célébrités qui se tenaient devant les voitures et les caméras de télévision et faisaient des déclarations plus ou moins intelligentes sur la course à venir. Mais on n'a guère vu les pilotes avant l'hymne national. Alex Albon a sans doute parlé au nom de ses collègues lorsqu'il a déclaré, juste avant de monter dans la voiture : "J'ai hâte d'y aller".

Lorsque le moment est venu, tout s'est concentré sur la première ligne de départ, où le champion Max Verstappen s'est aligné aux côtés du poleman Charles Leclerc. Derrière, George Russell, Pierre Gasly, Albon, Logan Sargeant, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Fernando Alonso et Lewis Hamilton complétaient le top 10, suivis de Sergio Pérez, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Esteban Ocon, Guanyu Zhou, Oscar Piastri, Lance Stroll et Yuki Tsunoda.

Sainz avait réalisé le deuxième tour le plus rapide lors des qualifications, mais il a dû reculer de dix positions parce qu'il avait besoin d'une nouvelle batterie après qu'une plaque d'égout aspirée ait causé de gros dégâts à sa Ferrari lors de la première séance d'essais. Stroll a écopé d'une pénalité de cinq positions pour avoir doublé lorsque le double drapeau jaune a été présenté.

Le Canadien et Tsunoda, qui complétait la dernière ligne de départ, sont partis avec les pneus tendres. Hamilton, Zhou, et Piastri ont choisi les pneus durs pour leur premier relais, tandis que tous les autres ont opté pour le mélange moyen.

A peine les feux de départ éteints, Verstappen a attaqué Leclerc et tous deux sont passés à côté de la piste dans le premier virage. La star de Red Bull Racing a pris la tête de la course, tandis que plusieurs pilotes se sont mis en travers de la route plus loin. Alonso a fait un tête-à-queue et a signalé une avarie ; en fait, il y a eu deux contacts, comme l'a montré la rediffusion des images du départ.

Alonso s'est dirigé vers les stands tandis que le peloton était ralenti par une phase de safety car virtuelle afin de dégager les débris de la piste. Bottas et Pérez se sont également arrêtés. Ce dernier est allé chercher un nouveau nez de voiture et a dû attendre 11,4 secondes avant de pouvoir repartir, Alonso est reparti en 9,4 secondes.

Crash de Lando Norris

Ils n'ont pas pu accélérer longtemps par la suite, car dès le troisième tour, Norris est parti à la faute dans le douzième virage. Cette fois, la voiture de sécurité est intervenue et Stroll et Sainz ont profité de l'occasion pour s'arrêter. Avant que la voiture de sécurité ne quitte la piste, l'ordre était le suivant : Verstappen devant Leclerc, Russell, Gasly, Albon, Sargeant, Magnussen, Ocon, Hülkenberg et Tsunoda. Le Japonais, parti de la dernière place sur la grille, a été dépassé peu après par Piastri.

Les régulateurs ont infligé une pénalité de 5 secondes à Verstappen pour avoir poussé Leclerc hors de la piste dans le premier virage, alors que les stars du GP effectuaient leur huitième tour. Verstappen s'est mis à creuser l'écart et au dixième tour, il avait déjà pris plus de deux secondes d'avance.

Plus loin dans la course, Ocon et Piastri ont dépassé Magnussen, le Danois s'est défendu, a contré l'attaque de Piastri et s'est retrouvé huitième. Tsunoda s'est rendu au stand pour se débarrasser de ses pneus tendres, tandis que Russell a augmenté la pression sur Leclerc. Sainz, le coéquipier de Leclerc, avait lui aussi fort à faire, l'Espagnol ayant été dépassé par son compatriote Alonso et se trouvant désormais en dix-septième position.

Pendant ce temps, Piastri récupérait encore une fois la huitième place de Magnussen, qui se faisait également dépasser par Hamilton peu après. Hülkenberg a été le prochain à s'arrêter et a reculé à la 17e place, tandis que Sainz a été averti qu'il devait refroidir sa monoplace sous peine de risquer l'abandon. Le pilote Ferrari a alors fait un court procès à Ricciardo, le pilote AlphaTauri qui le précédait, et a eu la voie libre en quatorzième position.

Piastri a freiné Sargeant au 15e tour et s'est retrouvé septième. Peu après, l'Américain devait également s'incliner devant Hamilton. Alors que Leclerc réduisait l'écart en tête à moins d'une seconde, Verstappen se plaignait de ses pneus. Russell est rentré au stand au 16e tour et Sargeant s'est également arrêté.

Leclerc guettait sa chance à l'arrière de Verstappen et avait l'avantage du DRS. Au virage 16, il a dépassé la star de Red Bull Racing et a repris l'avantage. Verstappen s'est alors immédiatement rendu au stand pour purger sa pénalité de 5 secondes. Le changement de pneus qui s'en est suivi s'est effectué en 2,7 secondes.

Collisions des deux pilotes Mercedes

Hamilton s'est battu avec d'autres soucis, il est entré en collision avec Piastri dans le virage 14 et a ensuite signalé un pneu à plat. Piastri n'a pas été épargné et est rentré au stand. Hamilton a également connu des problèmes de freinage en rentrant au stand. Le septuple champion du monde a dû patienter 6,3 secondes avant de pouvoir repartir, ce qui l'a relégué à la dernière place.

Les régulateurs ont observé la scène, mais ont renoncé à une sanction. Le CEO de McLaren, Zak Brown, a confirmé peu après que le jeune Australien avait lui aussi été victime d'une crevaison lors de la rencontre désagréable avec Hamilton. Au 21e tour, Leclerc est rentré au stand et Pérez a pris la tête. Sa roue avant droite étant bloquée, il a dû patienter 3,9 secondes avant de pouvoir repartir.

Dans les tours suivants, Verstappen a repris l'avantage. A mi-parcours, la star de Red Bull Racing était de nouveau à l'arrière de Russell, en quatrième position. Au virage 12, il a tenté de dépasser le pilote Mercedes et un contact s'est produit, endommageant l'aileron avant de Verstappen. La direction de course a envoyé le Safety-Car sur la piste pour dégager les débris.

Plusieurs pilotes ont profité de l'occasion pour s'arrêter sans perdre de temps, notamment Pérez, qui a ainsi redonné la tête à Leclerc. Verstappen s'est également rendu au stand, tout comme Russell. Verstappen est revenu en piste en cinquième position, Russell était neuvième après l'arrêt. Leclerc a été laissé pour compte, il a pu rentrer au stand mais a perdu de nombreuses positions.

Avant que la course ne reprenne, Russell a écopé d'une pénalité de 5 secondes pour sa collision avec Verstappen. L'ordre était le suivant : Leclerc devant Pérez, Gasly, Piastri, Verstappen, Ocon, Stroll, Albon, Russell, Sainz, sargeant, Alonso, Zhou, Magnussen, Ricciardo, Hülkenberg, Hamilton, Bottas et Tsunoda.

Lando Norris à l'hôpital

Alonso a tout de suite dépassé Sargeant et s'est retrouvé onzième, Piastri s'est emparé de la place e de Gasly grâce à une manœuvre puissante et Hülkenberg s'est emparé de la position 15 en dépassant Ricciardo. En tête, Pérez a mis la pression sur Leclerc et, juste derrière le duo, Piastri a réalisé le meilleur tour en course à ce jour. Au 32e tour, Pérez a repris la première position à Leclerc et s'est mis à creuser un écart.

Un tour plus tard, Verstappen dépassait Piastri et se retrouvait troisième derrière Leclerc. Aux positions 5 et 6, les coéquipiers d'Alpine Gasly et Ocon se sont livrés à un joli duel, au grand dam de l'équipe qui a demandé aux pilotes de tenir leurs positions pour préserver les pneus.

En tête, Leclerc n'avait pas encore abandonné, le Monégasque attaquait au 35e tour et reprenait la tête au virage 14 devant Pérez. Au 36e tour, Verstappen a lui aussi dépassé Pérez. Un tour plus tard, il s'est emparé de la tête de Leclerc. Pendant ce temps, la FIA et McLaren ont annoncé simultanément que Norris avait été emmené à l'hôpital pour des examens préventifs supplémentaires après une visite au centre médical.

Dans les derniers tours, Pérez a réussi à repasser devant Leclerc, qui a freiné au virage 12. A six tours de la fin, Piastri est allé chercher des pneus frais et son équipe McLaren a réussi à changer les pneus en moins de deux secondes avec un temps d'arrêt de 1,9 sec. Au 45e tour, Hamilton s'est emparé de la neuvième place de Gasly grâce à une manœuvre audacieuse. Hülkenberg a arrêté sa monoplace à trois tours de la fin, devenant ainsi le deuxième à ne pas pouvoir terminer la course. Tsunoda a été relégué à la dernière place, le Japonais se battant avec des soucis de boîte de vitesses.

Rien n'a changé en tête de course et Verstappen a pu fêter sa 18e victoire de la saison et le 53e triomphe en GP de sa carrière. Leclerc a repris la deuxième place à Pérez dans le dernier tour, malgré le fait que Verstappen ait fortement ralenti pour donner de l'air à son coéquipier. La star de Ferrari a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position et a déclaré à la radio, soulagé : "Au moins, c'était la deuxième place" ! Pérez a pu monter sur le podium en troisième position et, en guise de consolation, se réjouir de la deuxième place au championnat du monde.

Le vainqueur Verstappen a expliqué : "C'était une course difficile, j'ai attaqué dès le départ et nous étions tous les deux en retard sur les freins, puis nous sommes tous les deux sortis un peu de la piste et les commissaires m'ont infligé une pénalité pour cela. Cela m'a un peu retardé et j'ai dû dépasser quelques voitures".

Et le Néerlandais de 26 ans d'expliquer : "On pouvait voir que le DRS avait une grande influence et qu'il avait contribué à ce que nous ayons une bonne course. L'asphalte, qui a permis une dégradation modérée des pneus, a également joué un rôle, car il nous a permis de vraiment pousser. Je me suis bien amusé et j'espère que tous les spectateurs ont pu profiter de la course".

Course, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident