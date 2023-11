Il vincitore Max Verstappen: "Mi sono divertito molto

Prima della gara, la griglia di partenza di Las Vegas era gremita di celebrità che, davanti alle auto e alle telecamere, hanno rilasciato dichiarazioni più o meno intelligenti sulla gara imminente. Tuttavia, fino all'inno nazionale si è visto ben poco dei piloti. Alex Albon ha probabilmente parlato con l'anima dei suoi colleghi quando ha dichiarato, poco prima di salire in macchina: "Non vedo l'ora di iniziare".

Quando è arrivato il momento, tutto si è concentrato sulla prima fila dello schieramento, dove il campione Max Verstappen si è schierato accanto al poleman Charles Leclerc. Dietro di loro, George Russell, Pierre Gasly, Albon, Logan Sargeant, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton hanno completato la top 10, seguiti da Sergio Pérez, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Esteban Ocon, Guanyu Zhou, Oscar Piastri, Lance Stroll e Yuki Tsunoda.

Sainz aveva fatto segnare il secondo giro più veloce in qualifica, ma ha dovuto retrocedere di dieci posizioni perché aveva bisogno di una nuova batteria dopo che un tombino aspirato aveva causato gravi danni alla sua Ferrari nelle prime prove. Stroll è stato penalizzato di cinque posizioni per aver sorpassato quando è stata esposta la doppia bandiera gialla.

Il canadese e Tsunoda, che completavano l'ultima fila della griglia, sono partiti con le gomme morbide. Hamilton, Zhou e Piastri hanno scelto le gomme dure per il primo stint, mentre tutti gli altri hanno utilizzato la mescola media.

Non appena si sono spenti i semafori sulla griglia, Verstappen ha attaccato Leclerc ed entrambi sono usciti di pista alla prima curva. La stella della Red Bull Racing ha preso il comando, mentre diversi piloti si sono ostacolati a vicenda più indietro. Alonso è andato in testacoda e ha riportato danni; in realtà ci sono stati due contatti, come ha mostrato il replay del filmato della partenza.

Alonso si è diretto ai box, mentre il gruppo è stato rallentato con un periodo di safety car virtuale per rimuovere i detriti dalla pista. Anche Bottas e Pérez si sono fermati. Quest'ultimo ha ricevuto un nuovo muso dell'auto e ha dovuto attendere 11,4 secondi prima di poter continuare, mentre Alonso è ripartito in 9,4 secondi.

Incidente con Lando Norris

I due non hanno potuto accelerare a lungo, perché Norris è volato via alla dodicesima curva del terzo giro. Questa volta è intervenuta la safety car e Stroll e Sainz ne hanno approfittato per fare una sosta. Prima che la safety car lasciasse nuovamente la pista, l'ordine era il seguente: Verstappen davanti a Leclerc, Russell, Gasly, Albon, Sargeant, Magnussen, Ocon, Hülkenberg e Tsunoda. Il pilota giapponese, che era partito dall'ultimo posto in griglia, è stato superato da Piastri poco dopo.

I commissari hanno inflitto a Verstappen una penalità di 5 secondi per aver spinto Leclerc fuori pista alla prima curva mentre i protagonisti del GP stavano completando l'ottavo giro. Verstappen ha iniziato ad aumentare il suo vantaggio e al decimo giro aveva già aperto un varco di oltre due secondi.

Più indietro nel gruppo, Ocon e Piastri hanno superato Magnussen, ma il danese ha reagito, ha contrastato l'attacco di Piastri e ora si trova in ottava posizione. Tsunoda si è diretto ai box per smaltire le gomme morbide, mentre Russell ha aumentato la pressione su Leclerc. Anche il compagno di squadra di Leclerc, Sainz, ha avuto il suo bel da fare; lo spagnolo è stato superato dal connazionale Alonso ed è ora diciassettesimo.

Nel frattempo, Piastri ha recuperato l'ottava posizione da Magnussen, che poco dopo è stato superato da Hamilton. Hülkenberg è stato il prossimo a fermarsi, scendendo al 17° posto, mentre Sainz è stato avvertito di raffreddare la sua auto o di rischiare il ritiro. Il pilota della Ferrari ha poi superato in breve tempo il pilota dell'AlphaTauri Ricciardo davanti a lui e ha avuto via libera in quattordicesima posizione.

Piastri ha superato Sargeant al 15° giro ed è quindi settimo. Anche l'americano ha dovuto cedere a Hamilton poco dopo. Mentre Leclerc riduceva il distacco dai primi a meno di un secondo, Verstappen si lamentava dei suoi pneumatici. Russell è rientrato ai box al 16° giro e anche Sargeant si è fermato.

Leclerc si è appostato dietro a Verstappen in attesa della sua occasione e ha avuto il vantaggio del DRS. Ha superato il campione della Red Bull Racing alla curva 16 ed è tornato in testa. Verstappen si è quindi diretto ai box e ha completato la penalità di 5 secondi. Il successivo cambio gomme è stato completato in 2,7 secondi.

Collisioni che hanno coinvolto entrambi i piloti Mercedes

Hamilton ha avuto problemi completamente diversi da affrontare: si è scontrato con Piastri alla curva 14 e ha riportato una gomma a terra. Anche Piastri ha subito danni e si è diretto ai box. Anche Hamilton ha avuto problemi di frenata mentre si recava ai box. Il sette volte campione del mondo ha dovuto attendere 6,3 secondi prima di poter proseguire, retrocedendo all'ultimo posto.

I commissari hanno esaminato la scena ma si sono astenuti dal sanzionarlo. Zak Brown, CEO della McLaren, ha confermato poco dopo che anche il giovane australiano aveva subito una foratura nello spiacevole incontro con Hamilton. Al 21° giro, anche Leclerc è rientrato ai box e Pérez ha preso il comando. Poiché la ruota anteriore destra era bloccata, ha dovuto attendere 3,9 secondi prima di poter continuare.

Nei giri successivi, Verstappen è riuscito a risalire la china. A metà gara, il campione della Red Bull Racing era di nuovo alle costole di Russell, in quarta posizione. Alla curva 12, ha cercato di superare il pilota della Mercedes e c'è stato un contatto che ha danneggiato l'ala anteriore di Verstappen. Il controllo di gara ha inviato la safety car in pista per rimuovere i detriti.

Diversi piloti hanno colto l'occasione per effettuare una sosta con poca perdita di tempo, tra cui Pérez, che ha riconsegnato il comando a Leclerc. Anche Verstappen si è recato ai box, così come Russell. Verstappen è tornato in pista in quinta posizione, mentre Russell era nono dopo la sosta. Leclerc è rimasto indietro, anche se è riuscito a rientrare ai box, perdendo così molte posizioni.

Prima della ripresa della gara, Russell ha ricevuto una penalità di 5 secondi per la collisione con Verstappen. L'ordine era Leclerc davanti a Pérez, Gasly, Piastri, Verstappen, Ocon, Stroll, Albon, Russell, Sainz, sargeant, Alonso, Zhou, Magnussen, Ricciardo, Hülkenberg, Hamilton, Bottas e Tsunoda.

Lando Norris in ospedale

Alonso ha subito superato Sargeant e si è piazzato undicesimo, Piastri ha preso il posto di Gasly con una forte manovra e Hülkenberg ha strappato la 15ª posizione superando Ricciardo. In testa, Pérez ha messo sotto pressione Leclerc, mentre Piastri ha fatto segnare il giro più veloce in gara fino a quel momento proprio dietro al duo. Al 32° giro, Pérez ha preso la prima posizione da Leclerc e ha iniziato ad aprire un varco.

Un giro dopo, Verstappen ha superato Piastri e si è riportato in terza posizione dietro Leclerc. I compagni di squadra Gasly e Ocon hanno dato vita a un bel duello per la quinta e la sesta posizione, con grande disappunto del team, che ha ordinato ai piloti di mantenere le posizioni per conservare i pneumatici.

Leclerc non aveva ancora mollato la testa della corsa; il monegasco ha attaccato al 35° giro e ha ripreso il comando da Pérez alla curva 14. Anche Verstappen ha superato Pérez al 36° giro. Un giro dopo, ha strappato il comando a Leclerc. Nel frattempo, la FIA e la McLaren hanno annunciato contemporaneamente che Norris è stato portato in ospedale per ulteriori controlli precauzionali dopo una visita al centro medico.

Negli ultimi giri, Pérez è riuscito a superare di nuovo Leclerc, che ha frenato alla curva 12. A sei giri dalla fine, Piastri è andato a prendere le gomme fresche e il suo team McLaren è riuscito a cambiare gli pneumatici in meno di due secondi, con 1,9 secondi di distacco. Al 45° giro, Hamilton ha strappato il nono posto a Gasly con una manovra spiritosa. Hülkenberg ha parcheggiato la sua auto a tre giri dalla fine ed è stato il secondo pilota a non terminare la gara. Tsunoda è scivolato all'ultimo posto, con il pilota giapponese alle prese con problemi al cambio.

Non ci sono stati altri cambi al vertice, permettendo a Verstappen di festeggiare la sua 18a vittoria stagionale e il 53° GP della sua carriera. Leclerc ha recuperato il secondo posto da Pérez all'ultimo giro, nonostante Verstappen abbia rallentato bruscamente per mettersi in scia al compagno di squadra. La stella della Ferrari ha tagliato il traguardo in seconda posizione e ha dichiarato con sollievo alla radio: "Almeno era un secondo posto!". Pérez ha potuto raggiungerlo sul podio in terza posizione e festeggiare il secondo posto nel campionato mondiale come consolazione.

Il vincitore Verstappen ha spiegato: "È stata una gara difficile, ho attaccato subito all'inizio ed eravamo entrambi in ritardo sui freni, poi siamo andati entrambi un po' larghi fuori pista e i commissari mi hanno dato una penalità per questo. Questo mi ha fatto arretrare un po' e poi ho dovuto sorpassare alcune vetture".

Il 26enne olandese ha spiegato: "Si vede che il DRS ha avuto una grande influenza e ci ha aiutato a fare una buona gara. Anche l'asfalto, che ha garantito un degrado moderato degli pneumatici, ha fatto la sua parte, in quanto ci ha permesso di spingere davvero. Mi sono divertito molto e spero che anche il pubblico si sia divertito".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente