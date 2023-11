Vencedor Max Verstappen: "Diverti-me muito"

A grelha de partida em Las Vegas estava repleta de celebridades antes da corrida, que se colocaram em frente aos carros e às câmaras de televisão e fizeram declarações mais ou menos inteligentes sobre a corrida que se aproximava. No entanto, pouco se viu dos pilotos até ao hino nacional. Alex Albon deve ter falado com a alma dos seus colegas quando declarou, pouco antes de entrar no carro: "Mal posso esperar para começar".

Quando chegou a hora, tudo se concentrou na primeira fila da grelha, onde o campeão Max Verstappen alinhou ao lado do pole setter Charles Leclerc. Atrás deles, George Russell, Pierre Gasly, Albon, Logan Sargeant, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton completaram o top 10, seguidos por Sergio Pérez, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Esteban Ocon, Guanyu Zhou, Oscar Piastri, Lance Stroll e Yuki Tsunoda.

Sainz fez a segunda volta mais rápida na qualificação, mas teve de descer dez posições porque precisava de uma bateria nova depois de uma tampa de esgoto aspirada ter causado grandes danos ao seu Ferrari nos primeiros treinos. Stroll foi penalizado em cinco posições por ultrapassar quando foi mostrada a dupla bandeira amarela.

O canadiano e Tsunoda, que completaram a última linha da grelha, começaram com os pneus macios. Hamilton, Zhou e Piastri escolheram os pneus duros para a primeira passagem, enquanto todos os outros estavam com os compostos médios.

Assim que as luzes se apagaram na grelha, Verstappen atacou Leclerc e ambos saíram da pista na primeira curva. O astro da Red Bull Racing assumiu a liderança, enquanto vários pilotos se atrapalharam mais atrás. Alonso rodou e reportou danos, e houve de facto dois contactos, como mostrou a repetição das imagens da partida.

Alonso dirigiu-se para as boxes enquanto o pelotão foi abrandado com um período de safety car virtual para limpar os detritos da pista. Bottas e Pérez também pararam. Este último recebeu um novo nariz do carro e teve de esperar 11,4 segundos antes de ser autorizado a continuar, enquanto Alonso partiu novamente em 9,4 segundos.

Colisão envolvendo Lando Norris

Os dois não conseguiram acelerar por muito tempo depois disso, com Norris a despistar-se na décima segunda curva da terceira volta. Desta vez, o safety car foi acionado e Stroll e Sainz aproveitaram a oportunidade para fazer uma paragem. Antes de o safety car sair de novo da pista, a ordem era a seguinte: Verstappen à frente de Leclerc, Russell, Gasly, Albon, Sargeant, Magnussen, Ocon, Hülkenberg e Tsunoda. O piloto japonês, que tinha partido do último lugar da grelha, foi ultrapassado por Piastri pouco depois.

Os comissários de pista aplicaram a Verstappen uma penalização de 5 segundos por ter empurrado Leclerc para fora da pista na primeira curva, quando as estrelas do GP estavam a completar a oitava volta. Verstappen começou a aumentar a sua vantagem e, à décima volta, já tinha aberto uma diferença de mais de dois segundos.

Mais atrás no pelotão, Ocon e Piastri ultrapassaram Magnussen, mas o dinamarquês ripostou, contrariou o ataque de Piastri e estava agora em oitavo lugar. Tsunoda dirigiu-se para as boxes para se livrar dos seus pneus macios, enquanto Russell aumentava a pressão sobre Leclerc. O companheiro de equipa de Leclerc, Sainz, também não tinha mãos a medir; o espanhol foi ultrapassado pelo seu compatriota Alonso e era agora o décimo sétimo.

Entretanto, Piastri recuperou o oitavo lugar de Magnussen, que também foi ultrapassado por Hamilton pouco depois. Hülkenberg foi o próximo a fazer uma paragem, caindo para o 17º lugar, enquanto Sainz foi avisado para arrefecer o seu carro ou arriscar-se a desistir. O piloto da Ferrari, por sua vez, não teve dificuldade em ultrapassar o piloto da AlphaTauri, Ricciardo, e ficou em décimo quarto lugar.

Piastri ultrapassou Sargeant na 15ª volta e ficou em sétimo. O americano também teve de ceder a posição a Hamilton pouco depois. Enquanto Leclerc reduz a diferença na frente para menos de um segundo, Verstappen queixa-se dos seus pneus. Russell foi para as boxes na volta 16 e Sargeant também parou.

Leclerc espreita na traseira de Verstappen à espera da sua oportunidade e tem a vantagem do DRS. Ele ultrapassou a estrela da Red Bull Racing na curva 16 e voltou à liderança. Verstappen dirigiu-se então diretamente para as boxes e cumpriu a penalização de 5 segundos. A troca de pneus subsequente foi concluída em 2,7 segundos.

Colisões envolvendo os dois pilotos da Mercedes

Hamilton teve problemas completamente diferentes para lidar, ele colidiu com Piastri na curva 14 e depois relatou um pneu furado. Piastri também sofreu danos e dirigiu-se para as boxes. Hamilton também teve problemas de travagem a caminho das boxes. O sete vezes campeão do mundo teve de esperar 6,3 segundos para poder continuar, caindo para o último lugar.

Os comissários de pista analisaram a situação, mas não o penalizaram. O Diretor Executivo da McLaren, Zak Brown, confirmou pouco depois que o jovem australiano também tinha sofrido um furo no desagradável encontro com Hamilton. Na volta 21, Leclerc também foi para as boxes e Pérez assumiu a liderança. Como a roda dianteira direita estava presa, teve de esperar 3,9 segundos para poder continuar.

Verstappen voltou a ganhar terreno nas voltas seguintes. A meio da corrida, a estrela da Red Bull Racing estava de novo na cauda de Russell, na quarta posição. Na curva 12, tentou ultrapassar o piloto da Mercedes e houve contacto, o que danificou a asa dianteira de Verstappen. O controlo da corrida enviou o safety car para a pista para limpar os destroços.

Vários pilotos aproveitaram a oportunidade para fazer uma paragem com pouca perda de tempo, incluindo Pérez, que devolveu a liderança a Leclerc. Verstappen também foi para as boxes, tal como Russell. Verstappen regressou à pista na quinta posição, enquanto Russell era nono após a paragem. Leclerc ficou para trás, embora também tenha conseguido entrar nas boxes, perdendo muitas posições como resultado.

Antes do reinício da corrida, Russell recebeu uma penalização de 5 segundos devido à colisão com Verstappen. A ordem foi Leclerc à frente de Pérez, Gasly, Piastri, Verstappen, Ocon, Stroll, Albon, Russell, Sainz, Sargeant, Alonso, Zhou, Magnussen, Ricciardo, Hülkenberg, Hamilton, Bottas e Tsunoda.

Lando Norris no hospital

Alonso ultrapassou imediatamente Sargeant e ficou em décimo primeiro, Piastri tomou o lugar de Gasly com uma manobra forte e Hülkenberg conseguiu a 15ª posição ao ultrapassar Ricciardo. Na frente, Pérez colocou Leclerc sob pressão, com Piastri a fazer a volta mais rápida da corrida até à data, logo atrás da dupla. Na volta 32, Pérez tomou a primeira posição de Leclerc e começou a abrir uma brecha.

Uma volta depois, Verstappen ultrapassou Piastri e voltou a ocupar o terceiro lugar, atrás de Leclerc. Os companheiros de equipa da Alpine, Gasly e Ocon, travaram um belo duelo pela quinta e sexta posições, para desagrado da equipa, que deu instruções aos pilotos para manterem as suas posições de modo a conservarem os pneus.

Leclerc ainda não tinha desistido na frente; o monegasco atacou na volta 35 e recuperou a liderança de Pérez na curva 14. Verstappen também ultrapassou Pérez na volta 36. Uma volta depois, ele tomou a liderança de Leclerc. Entretanto, a FIA e a McLaren anunciaram em simultâneo que Norris tinha sido levado para o hospital para mais exames de precaução após uma visita ao centro médico.

Nas últimas voltas, Pérez conseguiu passar novamente Leclerc, que travou na curva 12. A seis voltas do fim, Piastri foi buscar pneus novos e a sua equipa McLaren conseguiu mudar os pneus em menos de dois segundos, com 1,9 segundos de margem. Na 45ª volta, Hamilton rouba o nono lugar a Gasly com uma manobra de grande velocidade. Hülkenberg estacionou o seu carro três voltas antes do fim e foi o segundo piloto a não terminar a corrida. Tsunoda caiu para o último lugar, com o piloto japonês a debater-se com problemas na caixa de velocidades.

Não houve mais mudanças na liderança, permitindo que Verstappen celebrasse sua 18ª vitória da temporada e o 53º triunfo de GP de sua carreira. Leclerc recuperou o segundo lugar de Pérez na última volta - apesar de Verstappen ter abrandado bastante para passar o seu companheiro de equipa. A estrela da Ferrari cruzou a linha de chegada em segundo lugar e declarou com alívio no rádio: "Pelo menos foi o segundo lugar!" Pérez conseguiu juntar-se a ele no pódio em terceiro lugar e comemorar o segundo lugar no campeonato mundial como consolação.

O vencedor Verstappen explicou: "Foi uma corrida difícil, eu ataquei logo no início e estávamos ambos atrasados nos travões, depois fomos ambos um pouco para fora da pista e os comissários deram-me uma penalização por isso. Isso atrasou-me um pouco e depois tive de ultrapassar alguns carros".

E o holandês de 26 anos explicou: "Deu para ver que o DRS teve uma grande influência e ajudou-nos a fazer uma boa corrida. O asfalto, que garantiu uma degradação moderada dos pneus, também desempenhou o seu papel, pois permitiu-nos acelerar bastante. Diverti-me muito e espero que todos no público também tenham gostado da corrida."

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04 Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente