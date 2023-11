Charles Leclerc: "Ha sido el mejor resultado posible"

Charles Leclerc ya había perdido el liderato poco después de la salida; el monegasco fue adelantado por Max Verstappen en la primera curva, con sendos trompos fuera de la pista. El campeón recibió por ello una penalización de 5 segundos, que pudo cumplir durante su primera parada. Leclerc le adelantó más tarde, pero tuvo mala suerte, ya que el coche de seguridad entró en pista en el momento equivocado.

Poco antes de que cayera la bandera a cuadros, la estrella de Ferrari rodaba tercero por detrás del dúo de Red Bull Racing, pero en la última vuelta adelantó a Sergio Pérez para asegurarse el segundo puesto por detrás de Verstappen y por delante del mexicano. Después, dijo: "¡Qué carrera! He disfrutado mucho. Por supuesto que estoy decepcionado por haber acabado segundo, pero era el mejor resultado posible para nosotros."

El piloto de Montecarlo, de 26 años, añadió: "La salida fue muy complicada, no encontré el agarre en el interior y me salí de la pista, pero tenía buen ritmo y pude adelantarle de nuevo. En general, hemos sido muy rápidos. Ha sido una carrera muy buena. Tuvimos un poco de mala suerte con el coche de seguridad, no pude entrar en boxes porque no sabía lo que harían los demás pilotos".

"Después se hizo muy difícil con los neumáticos más viejos, pero al final me divertí, tuve muchos duelos y al final hubo un segundo puesto. Ha sido muy bueno para mí y necesitábamos este final de fin de semana después de que no empezara como queríamos. Este deporte es increíble y hoy hemos hecho la mejor carrera posible para volver a Las Vegas", añadió Leclerc.

Pérez, que dañó su alerón delantero en la salida y tuvo que recoger un nuevo morro del coche en boxes, admitió: "Eso me hizo caer a la parte trasera de la parrilla, pero luego pude adelantar a un rival tras otro y las cosas fueron bien. Tenía muy buen ritmo antes de la primera parada en boxes, así que pude luchar por volver a la cabeza. El coche de seguridad me ha ayudado, he podido adelantar a Charles pero no he podido escaparme. Tenía demasiado alerón en el coche, así que mi velocidad en las rectas no era muy buena. Al final, no he contado con Charles, estaba siete décimas por detrás de mí, pero estaba ahí en la zona de frenada y ha hecho un buen trabajo".

Carrera, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 seg.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04º Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12