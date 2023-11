Charles Leclerc : "C'est le meilleur résultat possible".

Charles Leclerc a pris le départ de la course de Las Vegas en pole position et a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position. Il a pu le faire grâce à une manœuvre de dépassement tardive sur Sergio Pérez, qui s'est emparé de la troisième place.

Peu après le départ, Charles Leclerc avait déjà perdu la tête, le Monégasque s'étant fait dépasser par Max Verstappen dans le premier virage, les deux étant sortis de la piste. Le champion a écopé d'une pénalité de 5 secondes qu'il a pu purger lors de son premier arrêt. Plus tard, Leclerc l'a dépassé, mais il a joué de malchance par la suite, car la voiture de sécurité est entrée en piste au mauvais moment.

Juste avant que le drapeau à damier ne tombe, la star de Ferrari était troisième derrière le duo Red Bull Racing, mais dans le dernier tour, il a pu dépasser Sergio Pérez et s'assurer ainsi la deuxième place derrière Verstappen et devant le Mexicain. Il a ensuite déclaré : "Quelle course ! J'ai vraiment apprécié. Bien sûr, je suis déçu de n'être que deuxième, mais c'était le meilleur résultat possible pour nous".

Et le pilote de 26 ans originaire de Monte-Carlo de décrire : "Le départ était vraiment délicat, je n'ai pas trouvé l'adhérence à l'intérieur et je suis sorti de la piste, mais j'avais un bon rythme et j'ai pu le dépasser à nouveau. Dans l'ensemble, nous étions très rapides. C'était vraiment une bonne course. Nous avons été un peu malchanceux avec la voiture de sécurité, je n'ai pas pu tourner vers les stands parce que je ne savais pas ce que les autres pilotes allaient faire".

"Ensuite, c'est devenu très difficile avec les pneus les plus anciens, mais à la fin je me suis amusé, j'ai eu beaucoup de duels et à la fin il y avait la deuxième place. C'était vraiment bien pour moi et nous avions besoin de cette fin de week-end qui n'avait pas commencé comme nous le souhaitions. C'est un sport tellement incroyable et aujourd'hui, nous avons vécu la meilleure course possible pour le retour à Las Vegas", a ajouté Leclerc.

Pérez, qui a endommagé son aileron avant au départ et a dû aller chercher un nouveau nez de voiture au stand, a admis : "Cela m'a relégué en queue de peloton, mais j'ai pu dépasser mes adversaires les uns après les autres et ça s'est bien passé. J'avais vraiment un bon rythme avant le premier arrêt au stand, donc j'ai pu remonter. La voiture de sécurité m'a aidé, j'ai pu dépasser Charles, mais pas m'échapper. J'avais un peu trop d'ailerons sur la voiture et ma vitesse n'était pas très bonne dans les lignes droites. A la fin, je n'ai pas compté sur Charles, il était à sept dixièmes derrière moi, mais dans la zone de freinage, il était là et a fait un bon travail".

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (D), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12