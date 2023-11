Charles Leclerc: "È stato il miglior risultato possibile".

Charles Leclerc aveva già perso la testa della corsa poco dopo la partenza; il monegasco è stato superato da Max Verstappen alla prima curva, con entrambi che sono finiti fuori pista. Il campione ha ricevuto una penalità di 5 secondi, che ha potuto scontare durante la sua prima sosta. Leclerc lo ha poi superato, ma è stato sfortunato perché la safety car è entrata in pista nel momento sbagliato.

Poco prima della bandiera a scacchi, il fuoriclasse della Ferrari era terzo dietro al duo della Red Bull Racing, ma all'ultimo giro ha superato Sergio Pérez per assicurarsi il secondo posto dietro a Verstappen e davanti al messicano. In seguito, ha dichiarato: "Che gara! Mi sono davvero divertito. Ovviamente sono deluso di essere arrivato solo secondo, ma era il miglior risultato possibile per noi".

Il 26enne di Monte Carlo ha aggiunto: "La partenza è stata davvero difficile, non riuscivo a trovare l'aderenza all'interno e sono uscito di pista, ma avevo un buon ritmo e sono riuscito a superarlo di nuovo. Nel complesso, siamo stati molto veloci. È stata davvero una bella gara. Siamo stati un po' sfortunati con la safety car, non ho potuto girare ai box perché non sapevo cosa avrebbero fatto gli altri piloti".

"Dopo di che è diventato molto difficile con le gomme più vecchie, ma alla fine mi sono divertito, ho avuto molti duelli e alla fine ho ottenuto il secondo posto. È stato davvero bello per me e avevamo bisogno di questo finale di weekend dopo che non era iniziato come volevamo. Questo è uno sport incredibile e oggi abbiamo fatto la migliore gara possibile per il ritorno a Las Vegas", ha aggiunto Leclerc.

Pérez, che ha danneggiato l'ala anteriore alla partenza e ha dovuto ritirare un nuovo muso ai box, ha ammesso: "Questo mi ha fatto precipitare in fondo allo schieramento, ma poi sono riuscito a superare un avversario dopo l'altro e le cose sono andate bene. Avevo un ottimo ritmo prima del primo pit stop, quindi sono riuscito a lottare per tornare in testa. La safety car mi ha aiutato, sono riuscito a superare Charles, ma non a staccarlo. Avevo un po' troppa ala sulla macchina, quindi la mia velocità sui rettilinei non era così buona. Alla fine non ho fatto i conti con Charles, che era sette decimi dietro di me, ma era lì nella zona di frenata e ha fatto un buon lavoro".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12