Charles Leclerc: "Foi o melhor resultado possível"

Charles Leclerc já tinha perdido a liderança pouco depois do arranque; o monegasco foi ultrapassado por Max Verstappen na primeira curva, com ambos a rodarem para fora da pista. O campeão recebeu uma penalização de 5 segundos por este facto, que conseguiu cumprir durante a sua primeira paragem. Leclerc ultrapassou-o mais tarde, mas teve azar porque o safety car entrou em pista na altura errada.

Pouco antes da bandeira axadrezada, a estrela da Ferrari estava em terceiro lugar atrás da dupla da Red Bull Racing, mas na última volta ultrapassou Sergio Pérez para garantir o segundo lugar atrás de Verstappen e à frente do mexicano. Depois, ele disse: "Que corrida! Gostei muito. Claro que estou desapontado por ter terminado apenas em segundo, mas foi o melhor resultado possível para nós".

O piloto de 26 anos de Monte Carlo acrescentou: "O início foi muito complicado, não consegui encontrar aderência no interior e saí da pista, mas tinha um bom ritmo e consegui ultrapassá-lo novamente. No geral, fomos muito rápidos. Foi uma corrida muito boa. Tivemos um pouco de azar com o safety car, não consegui virar para as boxes porque não sabia o que os outros pilotos iriam fazer."

"Depois disso, tornou-se muito difícil com os pneus mais velhos, mas no final diverti-me, tive muitos duelos e no final fiquei em segundo lugar. Foi muito bom para mim e precisávamos deste final de semana depois de não ter começado como queríamos. Este é um desporto incrível e hoje tivemos a melhor corrida possível para o regresso a Las Vegas", acrescentou Leclerc.

Pérez, que danificou a asa dianteira na partida e teve de ir buscar um novo nariz do carro às boxes, admitiu: "Isso fez-me cair para o fundo do pelotão, mas depois consegui ultrapassar um adversário atrás do outro e as coisas correram bem. Tinha um ritmo muito bom antes da primeira paragem nas boxes, por isso consegui lutar para voltar à frente. O safety car ajudou-me, consegui ultrapassar o Charles, mas não consegui afastar-me. Tinha demasiada asa no carro, pelo que a minha velocidade nas rectas não era muito boa. No final, não contei com o Charles, ele estava sete décimos atrás de mim, mas estava lá na zona de travagem e fez um bom trabalho."

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12