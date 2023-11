Max Verstappen en Las Vegas: "La penalización está bien"

El primer GP urbano en el Strip Circuit de Las Vegas es un paseo triunfal para Max Verstappen: El holandés de 26 años realiza una actuación de clase mundial en el circuito urbano del paraíso de los jugadores de Nevada: su 53ª victoria en un GP (como Sebastian Vettel), la 18ª este año, la sexta consecutiva y la sexta en Estados Unidos (tres en Austin, dos en Miami y una en Las Vegas). Es el 97º podio de Verstappen en la categoría reina.

Para su escudería, Red Bull Racing, es la 112ª victoria en Fórmula 1 y la séptima en suelo estadounidense, así como la 20ª victoria de la temporada en la 21ª carrera de la temporada.

También ha establecido un nuevo récord de Fórmula 1: 38º GP consecutivo como líder del mundial, desde España 2022 hasta Las Vegas 2023. Se ha batido el antiguo récord de Michael Schumacher.

Verstappen dice de su carrera: "La pista estaba increíblemente resbaladiza, había que tener mucho cuidado. Fue un trabajo duro hoy en una pista que obviamente permite hacer buen deporte."

"Puse todos los huevos en la misma cesta en la salida, Charles y luego derrapé un poco en recta. Me han penalizado por ello, después me he quedado atrás y he tenido que conducir a fondo para volver a la cabeza."



"Me han penalizado y no estaba especialmente contento por ello. Pero después de una buena salida, derrapé sin poder evitarlo contra Charles. Había mucho menos agarre del esperado. En última instancia, la decisión de los comisarios de carrera fue probablemente la correcta, incluso si yo estaba bastante limpio en el calor del momento."



"Han pasado muchas cosas en esta carrera, frenadas, accidentes, fases de coche de seguridad. Era de esperar. Lo que no esperaba era el efecto del alerón trasero ajustable. Resultó que, si te adelantaba un rival, podías volver inmediatamente al rebufo y lanzar un contraataque. Eso favorece la deportividad".



¿Qué efecto tuvo el daño en el alerón delantero del coche de Max tras la colisión con Verstappen? "Bueno, por supuesto, nunca ayuda cuando tu coche ha recibido un golpe. Pero el alerón estaba bien estructuralmente, así que decidimos dejarlo en el coche. No era lo ideal, el coche subviraba más, pero en general tenía suficiente velocidad en el coche para seguir conduciendo hasta la victoria."



Sobre la cuestión de la culpa, Max dice: "Russell se cerró sobre mí. La única forma en que puedo explicarlo es que no esperaba que yo atacara en ningún momento y no me vio venir."



"Lo que también me ha sorprendido hoy: Ha sido muy difícil mantener los neumáticos en la ventana de temperatura adecuada, pero al mismo tiempo el desgaste de los neumáticos, que suele ser un gran problema, aquí no lo ha sido en absoluto. Creo que eso ha contribuido a que hayamos podido ofrecer un buen espectáculo a la gente. Espero que los aficionados hayan disfrutado tanto como yo al volante".





Carrera, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 seg.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04º Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12