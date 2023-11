Max Verstappen à Las Vegas : "La sanction est acceptable".

Le premier GP sur route sur le circuit Strip de Las Vegas se transforme en course triomphale pour Max Verstappen : Le Néerlandais de 26 ans réalise une performance de champion du monde sur le circuit routier du paradis des joueurs du Nevada - 53e victoire en GP (comme Sebastian Vettel), la 18e de l'année, sa sixième consécutive, sa sixième également aux Etats-Unis (trois à Austin, deux à Miami, une à Las Vegas). C'est le 97e podium de Verstappen dans la catégorie reine.

Pour son écurie Red Bull Racing, c'est la 112e victoire en Formule 1 et la septième sur le sol américain, en même temps que le 20e succès de la saison dans la 21e course de la saison.

Au passage, il a établi un nouveau record de Formule 1 : 38e GP consécutif en tant que leader du championnat du monde, de l'Espagne 2022 à Las Vegas 2023. L'ancien record de Michael Schumacher est battu.

Verstappen parle de sa course : "La piste était incroyablement glissante, il fallait faire preuve d'une vigilance d'enfer. C'était dur aujourd'hui, sur un circuit qui permet manifestement de faire du bon sport".

"J'ai joué le tout pour le tout au départ et Charles et moi avons glissé un peu tout droit. J'ai été pénalisé pour cela, puis j'ai été distancé et j'ai dû rouler à fond pour revenir à l'avant".



"J'ai été pénalisé et je n'étais pas très content. Mais après un bon départ, j'ai glissé tout droit contre Charles, impuissant. Il y avait beaucoup moins d'adhérence que prévu. Finalement, la décision des commissaires de course était probablement la bonne - même si j'étais plutôt propre dans le feu de l'action".



"Il s'est passé beaucoup de choses dans cette course, des freinages, des accidents, des phases de safety car. C'était à prévoir. Ce que je n'avais pas prévu, c'est l'effet de l'aileron arrière réglable. Il s'est avéré que lorsque tu étais dépassé par un adversaire, tu pouvais immédiatement te remettre dans le sillage de celui-ci et lancer une contre-attaque. Cela favorise un bon sport ici".



Quel a été l'impact des dégâts sur l'aileron avant de la voiture de Max après la collision avec Verstappen ? "Bien sûr, cela n'aide jamais si ta voiture a été touchée. Mais l'aileron était structurellement correct, donc nous avons décidé de le laisser sur la voiture. Ce n'était pas idéal, la voiture sous-vire davantage, mais dans l'ensemble, j'avais assez de vitesse dans la voiture pour aller quand même vers la victoire".



Quant à la question de la responsabilité, Max déclare : "Russell m'a fermé la porte. Je ne peux l'expliquer que par le fait qu'il ne s'attendait pas à une attaque à chaque endroit et qu'il ne m'a pas vu venir".



"Ce qui m'a aussi surpris aujourd'hui : Il était certes très difficile de maintenir les pneus dans la bonne fenêtre de température, mais en même temps, l'usure des pneus, qui est habituellement un gros problème, n'était pas du tout un problème ici. Je pense que cela a contribué à ce que nous puissions offrir un bon spectacle aux gens ici. J'espère que les fans ont apprécié autant que moi derrière le volant".





Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident





Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12