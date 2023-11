Max Verstappen a Las Vegas: "La penalità va bene"

Il primo GP su strada sul Las Vegas Strip Circuit è una cavalcata trionfale per Max Verstappen: Il 26enne olandese sfodera una prestazione di livello mondiale sul circuito cittadino nel paradiso dei giocatori d'azzardo del Nevada: è la sua 53a vittoria in un GP (come Sebastian Vettel), la 18a quest'anno, la sesta consecutiva e la sesta negli Stati Uniti (tre ad Austin, due a Miami, una a Las Vegas). Per Verstappen si tratta del 97° podio nella classe regina.

Per la sua scuderia Red Bull Racing si tratta della 112ª vittoria in Formula 1 e della settima sul suolo statunitense, nonché della 20ª vittoria stagionale nella 21ª gara della stagione.

Ha inoltre stabilito un nuovo record in Formula 1: 38° GP consecutivo da leader del mondiale, da Spagna 2022 a Las Vegas 2023. Il vecchio record di Michael Schumacher è stato battuto.

Verstappen ha commentato così la sua gara: "La pista era incredibilmente scivolosa, bisognava stare molto attenti. È stato un lavoro duro oggi su una pista che ovviamente permette di fare sport".

"Alla partenza ho puntato tutto su un solo paniere, Charles e io siamo scivolati un po' in rettilineo. Ho ricevuto una penalità per questo, poi sono rimasto indietro e ho dovuto guidare a tavoletta per tornare davanti".



"Ho ricevuto una penalità e non ne ero particolarmente felice. Ma dopo una buona partenza, sono scivolato impotente in un rettilineo contro Charles. C'era molto meno grip del previsto. Alla fine, la decisione dei commissari di gara è stata probabilmente quella giusta, anche se nella foga del momento ero abbastanza pulito".



"Sono successe molte cose in questa gara: frenate, incidenti, fasi di safety car. C'era da aspettarselo. Quello che non mi aspettavo era l'effetto dell'ala posteriore regolabile. Come si è visto, se si veniva superati da un avversario, si poteva immediatamente rientrare in scia e sferrare un contrattacco. Questo favorisce lo sport".



Che effetto ha avuto il danno all'ala anteriore della vettura di Max dopo la collisione con Verstappen? "Beh, ovviamente non è mai d'aiuto quando la tua macchina ha preso una botta. Ma l'ala era strutturalmente a posto, quindi abbiamo deciso di lasciarla sulla vettura. Non è stato l'ideale, la macchina ha sottosterzato di più, ma tutto sommato avevo abbastanza velocità in macchina da poter comunque guidare fino alla vittoria".



Sulla questione del senso di colpa, Max dice: "Russell ha chiuso con me. L'unico modo in cui posso spiegarlo è che non si aspettava un mio attacco e non mi ha visto arrivare".



"Anche questo mi ha sorpreso oggi: È stato molto difficile mantenere le gomme nella giusta finestra di temperatura, ma allo stesso tempo l'usura degli pneumatici, che di solito è un grosso problema, qui non è stata affatto un problema. Credo che questo abbia contribuito al fatto che siamo riusciti a dare un bello spettacolo ai presenti. Spero che i tifosi si siano divertiti quanto me al volante".





Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12