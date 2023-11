Max Verstappen em Las Vegas: "A penalização é óptima

Após o seu triunfo no emocionante Grande Prémio de Las Vegas, o campeão do mundo Max Verstappen disse sobre a sua condução vencedora: "Hoje foi um trabalho difícil. No início estava zangado com a penalização, mas acho que está tudo bem

O primeiro GP de rua no circuito de Las Vegas Strip é uma prova triunfante para Max Verstappen: O holandês de 26 anos tem um desempenho de classe mundial no circuito de rua no paraíso dos apostadores do Nevada - a sua 53ª vitória num GP (tal como Sebastian Vettel), a sua 18ª este ano, a sua sexta consecutiva e a sua sexta nos EUA (três em Austin, duas em Miami, uma em Las Vegas). É o 97º pódio de Verstappen na categoria rainha.

Para a sua equipa Red Bull Racing, é a 112ª vitória na Fórmula 1 e a sétima em solo americano, bem como a 20ª vitória da época na 21ª corrida da temporada.

Estabeleceu também um novo recorde na Fórmula 1: 38.º GP consecutivo como líder do campeonato do mundo, de Espanha 2022 a Las Vegas 2023. O antigo recorde de Michael Schumacher foi batido.

Verstappen fala da sua corrida: "A pista estava incrivelmente escorregadia, era preciso ter muito cuidado. Hoje foi um trabalho árduo numa pista que, obviamente, permite um bom desporto".

"Coloquei todos os meus ovos no mesmo cesto no início, Charles e eu deslizámos um pouco em frente. Recebi uma penalização por isso, depois fiquei para trás e tive de conduzir a fundo para voltar à frente."



"Recebi uma penalização e não fiquei muito contente com isso. Mas, depois de um bom arranque, deslizei sem ajuda contra o Charles. A aderência era muito menor do que o esperado. Em última análise, a decisão dos comissários da corrida foi provavelmente a correcta, mesmo que eu estivesse bastante limpo no calor do momento."



"Aconteceu muita coisa nesta corrida, travagens, acidentes, fases de safety car. Isso era de esperar. O que eu não esperava era o efeito da asa traseira ajustável. Afinal, se fosses ultrapassado por um adversário, podias voltar imediatamente para o turbilhão e lançar um contra-ataque. Isto favorece o bom desporto".



Qual foi o efeito dos danos na asa dianteira do carro de Max após a colisão com Verstappen? "Bem, é claro, nunca ajuda quando o carro sofre uma batida. Mas a asa estava estruturalmente bem, por isso decidimos deixá-la no carro. Não foi o ideal, o carro ficou mais inclinado, mas, no geral, eu tinha velocidade suficiente no carro para chegar à vitória."



Sobre a questão da culpa, Max diz: "O Russell fechou-se sobre mim. A única forma de o explicar é que ele não estava à espera que eu atacasse em nenhum momento e não me viu a chegar."



"O que também me surpreendeu hoje: Foi muito difícil manter os pneus na janela de temperatura correcta, mas ao mesmo tempo o desgaste dos pneus, que normalmente é um grande problema, não foi de todo um problema aqui. Penso que isso contribuiu para o facto de termos conseguido fazer um bom espetáculo para as pessoas aqui presentes. Espero que os fãs tenham gostado tanto quanto eu gostei ao volante".





Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12