Lewis Hamilton (7º): "Una carrera bastante complicada"

Lewis Hamilton, siete veces campeón de Fórmula 1, terminó séptimo en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto de Mercedes no tuvo suerte en varias ocasiones. No obstante, habló de una buena carrera tras cruzar la línea de meta.

Como muchos de sus compañeros de GP, Lewis Hamilton vivió una accidentada carrera en Las Vegas. El piloto de Mercedes, que no logró entrar en la Q3 en la sesión de clasificación y al final pudo empezar la carrera desde la 10ª posición de la parrilla gracias a la degradación de Carlos Sainz, fue golpeado sin culpa propia en la caótica salida y más tarde colisionó con el McLaren del debutante Oscar Piastri. Al final, terminó séptimo a pesar de todos los acontecimientos.

"Ha sido una carrera bastante complicada", resumió Hamilton después. Y explicó: "Empecé con los neumáticos duros, lo que no fue fácil. Luego me golpeó alguien por detrás, creo que fue Carlos Sainz. Al mismo tiempo, intenté evitar a los rivales que estaban haciendo trompos y eso me hizo perder cinco o seis posiciones. Después de eso, me propuse volver a la parte delantera. Me sentía muy cómodo, los neumáticos estaban bien y el ritmo era bueno".

"No sé exactamente qué ha pasado con Piastri, yo iba por el interior y he sentido un golpe. Creo que ha sido un incidente normal de carrera. Mi neumático no se pinchó de inmediato, así que volví a acelerar enseguida. Sólo cuando estaba cerca de la entrada del pit lane sentí que se me movía la parte trasera. Era demasiado tarde para entrar en boxes, así que tuve que completar toda una vuelta lenta. Debo haber perdido unos 40 segundos en el proceso. Pero estoy contento de haber podido remontar", dijo el siete veces campeón sobre la colisión con Piastri.

Hamilton tampoco dejó de pedir disculpas al equipo por la chapucera sesión de clasificación del día anterior. Y subrayó: "Nuestro coche tiene sus puntos fuertes, pero a veces es muy difícil sacarle rendimiento. Pero estoy muy contento de que la carrera haya sido tan buena. No sé cómo fue para los espectadores, pero hubo tantas maniobras de adelantamiento que fue como Bakú, pero mejor".

"La verdad es que no esperaba que la pista estuviera tan bien, pero ha ido mejorando con cada vuelta", comentó entusiasmado el 103 veces ganador de un GP. Y Hamilton también aprovechó para lanzar un pequeño pullazo a Verstappen, que había sido muy crítico con el fin de semana de carreras en Las Vegas: "Todos los que hablaron tan negativamente de este fin de semana y dijeron que era solo para el espectáculo han demostrado estar equivocados."

Carrera, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 seg

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04º Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12