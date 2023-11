Lewis Hamilton (7e) : "Une course assez délicate".

Comme beaucoup de ses collègues du GP, Lewis Hamilton a vécu une course mouvementée à Las Vegas. Le pilote Mercedes, qui n'avait pas atteint la Q3 lors des qualifications et qui a finalement pu s'élancer en 10e position sur la grille de départ - grâce au recul de Carlos Sainz - a été touché dès le chaos du départ, sans en être responsable, et a ensuite percuté la McLaren de la recrue Oscar Piastri. Au final, il a terminé septième malgré tous les événements.

"C'était une course assez délicate", a résumé Hamilton par la suite. Et de décrire : "Je suis parti avec les pneus durs, ce qui n'était pas facile. Ensuite, j'ai été touché par quelqu'un à l'arrière, je pense que c'était Carlos Sainz. En même temps, j'ai essayé d'éviter les adversaires qui tournaient, ce qui m'a fait reculer de cinq ou six positions. Après cela, j'ai entrepris de revenir vers l'avant. Je me sentais très bien, les pneus étaient bons et le rythme était bon".

"Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec Piastri, j'étais à l'intérieur et j'ai senti un choc. Je pense que c'était un incident de course normal. Mon pneu n'a pas crevé tout de suite, donc j'ai tout de suite accéléré. Ce n'est que lorsque j'étais à côté de la voie des stands que j'ai senti mon arrière bouger. Il était trop tard pour rentrer au stand, j'ai donc dû faire un tour complet à faible allure. J'ai dû perdre environ 40 secondes. Mais je suis content d'avoir pu revenir", a déclaré le septuple champion à propos de la collision avec Piastri.

Hamilton n'a pas non plus manqué de s'excuser auprès de son équipe pour les qualifications ratées de la veille. Et il a souligné : "Notre voiture a certes ses points forts, mais il est parfois vraiment difficile d'en tirer la performance. Mais je suis incroyablement heureux que la course ait été aussi bonne. Je ne sais pas comment c'était pour les spectateurs, mais il y avait tellement de dépassements, c'était comme Bakou, mais en mieux".

"Je ne m'attendais vraiment pas à ce que le circuit soit aussi grand, mais il s'est amélioré à chaque tour", s'est ensuite enthousiasmé le vainqueur de 103 GP. Et Hamilton a également profité de l'occasion pour lancer une petite pique à Verstappen, qui s'était montré très critique à l'égard du week-end de course à Las Vegas : "Tous ceux qui ont parlé de ce week-end de manière si négative, en disant que c'était juste pour le spectacle, ont été détrompés".

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (D), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident



Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12