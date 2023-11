Lewis Hamilton (7°): "Una gara piuttosto difficile".

Come molti dei suoi colleghi del GP, Lewis Hamilton ha vissuto una gara movimentata a Las Vegas. Il pilota della Mercedes, che non è riuscito a entrare in Q3 nelle qualifiche e che alla fine è stato autorizzato a partire dalla 10ª posizione in griglia grazie alla retrocessione di Carlos Sainz, è stato colpito senza alcuna colpa nella caotica partenza e successivamente si è scontrato con la McLaren del debuttante Oscar Piastri. Alla fine, nonostante gli eventi, si è classificato settimo.

"È stata una gara piuttosto complicata", ha riassunto Hamilton. E ha spiegato: "Sono partito con le gomme dure, il che non è stato facile. Poi sono stato colpito da dietro da qualcuno, credo fosse Carlos Sainz. Allo stesso tempo, ho cercato di evitare gli avversari che stavano girando e questo mi ha fatto perdere cinque o sei posizioni. Dopodiché, ho cercato di tornare davanti. Mi sentivo molto a mio agio, le gomme erano buone e il ritmo era buono".

"Non so esattamente cosa sia successo con Piastri, io ero all'interno e ho sentito un urto. Credo sia stato un normale incidente di gara. La mia gomma non si è sgonfiata subito, quindi ho accelerato di nuovo. Solo quando ero vicino all'ingresso della corsia dei box ho sentito il posteriore muoversi. Era troppo tardi per entrare ai box, quindi ho dovuto fare un intero giro lento. Avrò perso circa 40 secondi. Ma sono contento di essere riuscito a rientrare", ha detto il sette volte campione a proposito della collisione con Piastri.

Hamilton non ha mancato di scusarsi con la squadra per il pasticcio delle qualifiche del giorno prima. E ha sottolineato: "La nostra macchina ha i suoi punti di forza, ma a volte è davvero difficile ottenere il massimo delle prestazioni. Ma sono incredibilmente felice che la gara sia andata così bene. Non so come sia stata per gli spettatori, ma ci sono state così tante manovre di sorpasso che è stato come a Baku, solo meglio".

"Non mi aspettavo che la pista fosse così bella, ma è migliorata a ogni giro", ha commentato il 103 volte vincitore del GP. Hamilton ha anche colto l'occasione per lanciare una frecciatina a Verstappen, che aveva criticato molto il weekend di gara a Las Vegas: "Tutti quelli che hanno parlato in modo così negativo di questo fine settimana e hanno detto che era solo uno spettacolo sono stati smentiti".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente



Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12