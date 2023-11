Lewis Hamilton (7º): "Uma corrida bastante complicada"

Lewis Hamilton, sete vezes campeão de Fórmula 1, terminou em sétimo lugar no Grande Prémio de Las Vegas. O piloto da Mercedes teve azar várias vezes. No entanto, ele falou de uma boa corrida depois de cruzar a linha de chegada.

Tal como muitos dos seus colegas de GP, Lewis Hamilton teve uma corrida atribulada em Las Vegas. O piloto da Mercedes, que não conseguiu passar à Q3 na qualificação e que acabou por ser autorizado a começar a corrida a partir do 10º lugar da grelha graças à despromoção de Carlos Sainz, foi atingido sem culpa própria na caótica partida e mais tarde colidiu com o McLaren do estreante Oscar Piastri. No final, terminou em sétimo, apesar de todos os acontecimentos.

"Foi uma corrida bastante complicada", resumiu Hamilton no final. E explicou: "Comecei com os pneus duros, o que não foi fácil. Depois fui atingido por trás por alguém, acho que foi o Carlos Sainz. Ao mesmo tempo, tentei evitar os adversários que estavam a rodar e isso fez-me perder cinco ou seis posições. Depois disso, comecei a tentar voltar para a frente. Senti-me muito confortável, os pneus estavam bons e o ritmo era bom."

"Não sei exatamente o que aconteceu com o Piastri, eu estava por dentro e senti um choque. Penso que foi um incidente normal de corrida. O meu pneu não furou logo, por isso voltei a acelerar logo de seguida. Só quando estava junto à entrada das boxes é que senti a traseira a mexer. Era demasiado tarde para virar para as boxes, por isso tive de fazer uma volta lenta. Devo ter perdido cerca de 40 segundos no processo. Mas estou feliz por ter conseguido voltar", disse o sete vezes campeão sobre a colisão com Piastri.

Hamilton também não deixou de pedir desculpa à equipa pela má qualificação do dia anterior. E sublinhou: "O nosso carro tem os seus pontos fortes, mas por vezes é muito difícil obter o melhor desempenho possível. Mas estou incrivelmente feliz por a corrida ter sido tão boa. Não sei como foi para os espectadores, mas houve tantas manobras de ultrapassagem que foi como em Baku, só que melhor."

"Eu realmente não esperava que a pista fosse tão boa, mas ela foi melhorando a cada volta", entusiasmou-se o vencedor de 103 GPs. E Hamilton também aproveitou a oportunidade para dar um pequeno golpe em Verstappen, que tinha sido muito crítico do fim de semana de corrida em Las Vegas: "Todos os que falaram tão negativamente sobre este fim de semana e disseram que era apenas para o espetáculo provaram estar errados."

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente



Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12