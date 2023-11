Charles Leclerc (Ferrari/2º): "Estoy confundido"

Charles Leclerc se quedó a dos segundos de la victoria en las calles de Las Vegas, pero el piloto de Ferrari sabe que no había ninguna posibilidad real de victoria contra el aparentemente arrollador Max Verstappen. Por eso, tras la entretenidísima carrera en el circuito Strip de Las Vegas, nos encontramos con un Leclerc satisfecho, aunque cansado, que sabe que el segundo puesto era lo máximo en esta velada.

Para muchos aficionados, Leclerc es el ganador de corazones, por así decirlo, ya que los fans vitorearon su conducción ofensiva. Especialmente al final, cuando agarró a Sergio Pérez y frustró una victoria de Red Bull Racing por uno a dos, eso fue de primera clase.

Tras su 29º podio en la Fórmula 1 (el quinto de la temporada 2023), Leclerc se lamentó: "¡Vaya carrera, estoy completamente agotado! Estos constantes segundos puestos me están desanimando, pero sinceramente... hoy no he podido hacer nada mejor que un segundo puesto".

Los estrategas de Ferrari no tuvieron una tarde fácil: una fase de coche de seguridad llegó en un momento desfavorable para Leclerc. Charles comenta: "Si me hubieran metido, habría tenido que recuperar muchas posiciones después. Así que optamos por la posición en pista, pero por supuesto lo pasé mal contra los pilotos con neumáticos más frescos."



"Lo que me hace feliz es que finalmente no sólo fuimos fuertes en la calificación, sino que también tuvimos buena velocidad en la carrera. No lo suficientemente buena como para ganar el Gran Premio, pero sí para ser segundos al final."



"Estoy confundido en este momento. Por un lado, estoy desilusionado porque sé que podría haber ganado sin esa estúpida fase del coche de seguridad. Pero por otro lado, he hecho una gran carrera y he podido ponerme segundo justo antes del final."



"La última parte de la carrera fue muy divertida, realmente puedes sentir la adrenalina bombeando por tu cuerpo."



"Mi salida no fue muy buena, Max se puso de repente a mi lado. Me empujó fuera de la pista y recibió una penalización por ello, lo cual está bien. Pero Verstappen vino a mí inmediatamente después de la carrera y me explicó que él era sólo un pasajero en esa situación, con un coche que estaba derrapando en línea recta, así que he terminado con eso."





