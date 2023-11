Charles Leclerc (Ferrari/2e) : "Je suis confus".

Il a manqué deux secondes à Charles Leclerc pour remporter la victoire dans les rues de Las Vegas, mais le pilote Ferrari sait qu'il n'avait pas de réelle chance de gagner face à un Max Verstappen apparemment surpuissant. C'est pourquoi nous retrouvons un Leclerc satisfait, bien que fatigué, après une course très divertissante sur le circuit de Las Vegas, qui sait que la deuxième place était le maximum possible ce soir-là.

Pour de nombreux fans, Leclerc est en quelque sorte le vainqueur du cœur, car les fans ont applaudi à sa course offensive. Surtout à la fin, lorsqu'il s'est emparé de Sergio Pérez et a ainsi empêché Red Bull Racing de remporter un doublé, c'était la classe.

Après son 29e podium en Formule 1 (le cinquième de la saison GP 2023), Leclerc a grogné : "Quelle course, je suis complètement à plat ! Ces deuxièmes places permanentes m'épuisent, mais honnêtement, je ne pouvais tout simplement pas faire mieux que la deuxième place aujourd'hui".

Les stratèges de Ferrari n'ont pas eu une soirée facile : une phase de safety car est arrivée au mauvais moment pour Leclerc. Charles explique : "Si j'avais été pris, j'aurais dû gagner beaucoup de places. Nous avons donc opté pour la position sur la piste, mais bien sûr, cela m'a donné du fil à retordre face aux pilotes qui avaient des pneus plus frais".



"Ce qui me fait plaisir, c'est que pour une fois, nous n'étions pas seulement forts en qualifications, mais que nous avions aussi une bonne vitesse en course. Pas tout à fait assez bon pour gagner le Grand Prix, mais assez bon pour prendre la deuxième place à la fin".



"Pour l'instant, je ne sais plus où j'en suis. D'un côté, je suis désabusé, car je sais que sans cette stupide phase de safety car, j'aurais pu gagner. Mais d'un autre côté, j'ai fait une course fantastique et j'ai réussi à prendre la deuxième place juste avant la fin".



"La dernière partie de la course était tellement amusante, tu sens vraiment l'adrénaline circuler dans ton corps".



"Mon départ n'était pas très bon, tout à coup Max était à côté de moi. Il m'a poussé à côté de la piste et a été pénalisé pour cela, ce qui est normal. Mais Verstappen est venu me voir immédiatement après la course et m'a expliqué que dans cette situation, il n'était que passager, avec une voiture qui glissait tout droit, donc pour moi, c'est réglé".





Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident





Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12