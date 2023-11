Charles Leclerc (Ferrari/2°): "Sono confuso".

Charles Leclerc è stato a due secondi dalla vittoria sulle strade di Las Vegas, ma il pilota della Ferrari sa che non c'erano reali possibilità di vittoria contro l'apparentemente strapotente Max Verstappen. Per questo motivo, dopo la divertentissima gara sul circuito di Las Vegas Strip, troviamo un Leclerc soddisfatto, anche se stanco, che sa che il secondo posto era il massimo in questa serata.

Per molti fan, Leclerc è il vincitore dei cuori, per così dire, dato che i tifosi hanno applaudito la sua guida d'attacco. Soprattutto alla fine, quando ha agguantato Sergio Pérez e ha impedito la doppietta della Red Bull Racing, è stato un fuoriclasse.

Dopo il suo 29° podio in Formula 1 (il quinto nella stagione 2023), Leclerc si è lamentato: "Che gara, sono completamente esausto! Questi continui secondi posti mi stanno buttando giù, ma onestamente oggi non potevo fare meglio del secondo posto".

Gli strateghi della Ferrari non hanno avuto una serata facile: una fase di safety car è arrivata in un momento sfavorevole per Leclerc. Charles dice: "Se mi avessero fatto entrare, avrei dovuto recuperare molte posizioni in seguito. Quindi abbiamo optato per la posizione in pista, ma ovviamente ho avuto difficoltà contro i piloti con gomme più fresche".



"Ciò che mi rende felice è che finalmente non solo siamo stati forti in qualifica, ma abbiamo anche avuto una buona velocità in gara. Non abbastanza per vincere il Gran Premio, ma abbastanza per conquistare il secondo posto alla fine".



"Al momento sono molto confuso. Da un lato, sono deluso perché so che avrei potuto vincere senza quella stupida fase di safety car. Ma dall'altro lato, ho fatto una grande gara e sono riuscito a conquistare il secondo posto poco prima della fine".



"L'ultima parte della gara è stata molto divertente, si sente davvero l'adrenalina che scorre nel corpo".



"La mia partenza non è stata delle migliori, Max si è trovato improvvisamente accanto a me. Mi ha spinto fuori pista e ha ricevuto una penalità, il che va bene. Ma Verstappen è venuto da me subito dopo la gara e mi ha spiegato che era solo un passeggero in quella situazione, con una macchina che scivolava dritta, quindi ho chiuso con questa storia".





Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12