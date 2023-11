Charles Leclerc (Ferrari/2º): "Estou confuso"

Segundo lugar para o monegasco Charles Leclerc, de 26 anos, no Grande Prémio de Las Vegas, com o piloto da Ferrari a ter de ceder, mais uma vez, o lugar ao vencedor Max Verstappen. Charles: "Dei tudo de mim.

Charles Leclerc ficou a dois segundos da vitória nas ruas de Las Vegas, mas o piloto da Ferrari sabe que não havia qualquer hipótese real de vitória contra o aparentemente avassalador Max Verstappen. Por esta razão, após a corrida extremamente divertida no circuito de Las Vegas Strip, encontramos um Leclerc satisfeito, embora cansado, que sabe que o segundo lugar foi o máximo nesta noite.

Para muitos fãs, Leclerc é, por assim dizer, o vencedor dos corações, uma vez que os adeptos aplaudiram a sua condução ofensiva. Especialmente no final, quando ele agarrou Sergio Pérez e impediu uma vitória da Red Bull Racing com uma dupla, isso foi de primeira classe.

Após o seu 29º pódio na Fórmula 1 (o quinto na temporada de 2023), Leclerc lamentou: "Que corrida, estou completamente exausto! Estes segundos lugares constantes estão a deixar-me em baixo, mas honestamente - não consegui fazer melhor do que o segundo lugar hoje".

Os estrategas da Ferrari não tiveram uma noite fácil: uma fase de safety car chegou numa altura desfavorável para Leclerc. Charles diz: "Se eu tivesse sido colocado na pista, teria de recuperar muitos lugares depois. Por isso, optámos pela posição de pista, mas é claro que tive dificuldades contra os pilotos com pneus mais frescos."



"O que me deixa feliz é que, finalmente, não só fomos fortes na qualificação, como também tivemos boa velocidade na corrida. Não o suficiente para ganhar o Grande Prémio, mas o suficiente para ficar em segundo lugar no final."



"Estou muito confuso neste momento. Por um lado, estou desiludido porque sei que podia ter ganho sem aquela fase estúpida do safety car. Mas, por outro lado, fiz uma óptima corrida e consegui ficar em segundo lugar mesmo antes do fim."



"A última parte da corrida foi muito divertida, sentimos a adrenalina a correr pelo nosso corpo."



"A minha partida não foi muito boa, o Max estava de repente ao meu lado. Ele empurrou-me para fora da pista e recebeu uma penalização por isso, o que é bom. Mas o Verstappen veio ter comigo logo a seguir à corrida e explicou-me que era apenas um passageiro naquela situação, com um carro que estava a deslizar para a frente, por isso estou farto disso."





Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04 Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12