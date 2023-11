Sergio Pérez (Red Bull Racing): "Era un objetivo"

El piloto de Red Bull Racing Sergio Pérez se adjudica el tercer puesto por detrás de Max Verstappen y Charles Leclerc en el regreso de la Fórmula 1 al paraíso de los apostadores de Las Vegas. El mexicano de 33 años pilotó un Gran Premio fuerte y no sabía si sonreír o llorar tras su podio.

Porque la carrera del seis veces ganador del GP fue un constante sube y baja: rezagado tras la arrancada, luego gracias a una gran persecución para alcanzarlo en mediocampo, lanzado hacia adelante por una fase favorable del safety car, líder, luego rebasado por Verstappen, gran batalla con Charles Leclerc, pero al final con el final más corto para "Checo"

Es el podio número 35 para Pérez (el mismo número que las leyendas sudamericanas del automovilismo Juan Manuel Fangio y Emerson Fittipaldi), logrado en la noche de Las Vegas, y Pérez tiene mucho de qué hablar.

En la carrera, "Checo" dijo por radio: "Aquí sólo soy un blanco". El mexicano utilizó un alerón trasero con más carga aerodinámica, por lo que lo pasó mal contra Verstappen y Leclerc en las rectas.



Tras su noveno podio del año y el segundo puesto en el mundial (Lewis Hamilton ya no puede alcanzarle), Sergio afirma: "Tengo que preguntarme por qué estoy aquí sentado. El alerón delantero estaba bastante roto tras el lío de la curva 1. En ese momento, nunca habría pensado que seguiría en el podio".



"Entonces me di cuenta de que tenía buena velocidad y la fase del coche de seguridad llegó en el momento ideal para mí".



"Debido al gran alerón trasero, no he podido escaparme por delante, así que Max y Charles han podido adelantarme. Por supuesto que me fastidia haber perdido el tercer puesto al final, pero así son las cosas. El segundo puesto en el campeonato es en seco, ese era mi objetivo".





Carrera, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 s

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04º Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12