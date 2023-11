Sergio Pérez (Red Bull Racing) : "J'étais une cible".

Le pilote Red Bull Racing Sergio Pérez s'est emparé de la troisième place derrière Max Verstappen et Charles Leclerc lors du retour de la Formule 1 au paradis des joueurs de Las Vegas. Le Mexicain de 33 ans réalise un Grand Prix très combatif et ne sait pas s'il doit rayonner ou pleurer après son podium.

Car la course du sextuple vainqueur de GP a été une succession de hauts et de bas : distancé après le départ, puis en milieu de peloton grâce à une superbe remontée, propulsé vers l'avant par une phase de safety car qui lui a été favorable, leader, puis dépassé par Verstappen, superbe combat avec Charles Leclerc, mais finalement avec une fin plus courte pour "Checo".

C'est le 35e podium de Pérez (autant que les légendes sud-américaines de la course automobile Juan Manuel Fangio et Emerson Fittipaldi), obtenu dans la nuit de Las Vegas, et Pérez a beaucoup à raconter.

En course, "Checo" s'est signalé à la radio : "Je ne suis qu'une cible ici". Le Mexicain a utilisé un aileron arrière avec plus d'appui, il a donc eu du mal en ligne droite contre Verstappen et Leclerc.



Après son neuvième podium de l'année et sa deuxième place au championnat du monde (Lewis Hamilton ne peut plus le rattraper), Sergio déclare : "Je dois m'étonner d'être assis ici. L'aileron avant était très abîmé après le cafouillage du virage 1. A ce moment-là, je n'aurais jamais pensé que je pourrais encore monter sur le podium".



"Ensuite, j'ai réalisé que j'avais une bonne vitesse, la phase de safety car est arrivée au moment idéal pour moi".



"A cause du grand aileron arrière, je n'ai pas pu m'échapper en tête, c'est pourquoi Max et Charles ont pu me dépasser. Bien sûr, cela m'embête d'avoir perdu la troisième place à la fin, mais c'est comme ça. La deuxième place au championnat du monde est sur le sec, c'était mon objectif".





Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident





Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12