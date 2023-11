Sergio Pérez (Red Bull Racing): "Ero un obiettivo".

Il pilota della Red Bull Racing Sergio Pérez ha conquistato il terzo posto dietro a Max Verstappen e Charles Leclerc nel ritorno della Formula 1 nel paradiso dei giocatori di Las Vegas. Il 33enne messicano ha guidato un Gran Premio forte e non sapeva se sorridere o piangere dopo il podio.

Perché la gara del sei volte vincitore del GP è stata un continuo saliscendi: arretrato dopo la partenza, poi grazie a un grande inseguimento ha recuperato terreno a centrocampo, è stato trascinato in avanti da una fase favorevole della safety car, è stato leader, poi superato da Verstappen, ha dato vita a una grande battaglia con Charles Leclerc, ma alla fine l'epilogo è stato più breve per "Checo".

È il 35° podio per Pérez (lo stesso numero delle leggende sudamericane delle corse Juan Manuel Fangio ed Emerson Fittipaldi), ottenuto nella notte di Las Vegas, e Pérez ha molto di cui parlare.

In gara, "Checo" ha riferito alla radio: "Sono solo un bersaglio qui". Il messicano ha utilizzato un'ala posteriore con maggiore deportanza, il che ha significato che ha avuto difficoltà contro Verstappen e Leclerc sui rettilinei.



Dopo il suo nono podio dell'anno e il secondo posto nel campionato mondiale (Lewis Hamilton non può più raggiungerlo), Sergio dice: "Devo chiedermi perché sono seduto qui. L'ala anteriore era piuttosto rotta dopo il pasticcio alla prima curva. A quel punto, non avrei mai pensato di essere ancora sul podio".



"Poi mi sono reso conto di avere una buona velocità e la fase di safety car è arrivata nel momento ideale per me".



"A causa della grande ala posteriore, non sono riuscito a staccarmi davanti, così Max e Charles sono riusciti a superarmi. Ovviamente sono seccato di aver perso il terzo posto alla fine, ma è così che vanno le cose. Il secondo posto in campionato è all'asciutto, questo era il mio obiettivo".





Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12