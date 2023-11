Sergio Pérez (Red Bull Racing): "Eu era um alvo"

O piloto da Red Bull Racing, Sergio Pérez, conquistou o terceiro lugar, atrás de Max Verstappen e Charles Leclerc, no regresso da Fórmula 1 ao paraíso dos apostadores, Las Vegas. O mexicano de 33 anos conduziu um Grande Prémio forte e não sabia se devia sorrir ou chorar depois de terminar no pódio.

Porque a corrida do seis vezes vencedor do GP foi um constante sobe e desce: caindo para trás após o início, em seguida, graças a uma grande perseguição para recuperar no meio-campo, empurrado para a frente por uma fase favorável do safety car, líder, em seguida, ultrapassado por Verstappen, grande batalha com Charles Leclerc, mas no final com o final mais curto para "Checo"

É o 35º pódio de Pérez (o mesmo número das lendas sul-americanas do automobilismo Juan Manuel Fangio e Emerson Fittipaldi), alcançado na noite de Las Vegas, e Pérez tem muito o que falar.

Durante a corrida, "Checo" disse no rádio: "Sou apenas um alvo aqui". O mexicano usou uma asa traseira com mais downforce, o que significou que ele teve dificuldades contra Verstappen e Leclerc nas retas.



Depois do seu nono pódio do ano e do segundo lugar no campeonato do mundo (Lewis Hamilton já não o consegue apanhar), Sergio diz: "Tenho de me perguntar porque é que estou aqui sentado. A asa dianteira ficou bastante partida depois da confusão na curva 1. Naquela altura, nunca teria pensado que ainda estaria no pódio".



"Depois apercebi-me que tinha boa velocidade e a fase do safety car chegou na altura ideal para mim."



"Por causa da asa traseira grande, não consegui afastar-me na frente, por isso o Max e o Charles conseguiram ultrapassar-me. Claro que estou aborrecido por ter perdido o terceiro lugar no final, mas é assim que as coisas são. O segundo lugar no campeonato é no seco, era esse o meu objetivo."





Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12