Max Verstappen: Por qué el GP de Las Vegas fue tan bueno

Ni siquiera una penalización pudo evitar que Max Verstappen ganara ese día. Poco después de la salida, la estrella de Red Bull Racing derrapó en la primera curva con subviraje, "simplemente no había agarre, me fui alejando cada vez más y por eso empujé a Charles también hacia el exterior. No quería empujar a Leclerc a propósito, simplemente no podía decelerar como esperaba".

En una carrera turbulenta, Max tuvo que trabajar duro para conseguir su 53ª victoria en la Fórmula 1: "Después de la parada, tuve que trabajar para volver a la parte delantera. Ha sido divertido porque, y esto me ha sorprendido, he podido pilotar más fuerte de lo habitual debido al moderado desgaste de los neumáticos en esta pista. Normalmente hay que cuidar mucho los neumáticos. Hoy he podido forzarlos más sin que se doblaran".

"El coche no iba bien con los neumáticos de dureza media. Tenemos que analizarlo, porque fue completamente diferente en las tandas de resistencia del primer día de entrenamientos. El neumático duro era mucho más adecuado para la carrera porque era menos propenso al graining y más robusto."

Vivimos un Gran Premio entretenido en Las Vegas. Max dice: "Eso se debió a los neumáticos y a la superficie de la pista. Pero aquí también se puede derrapar muy bien, lo que también ayuda al deporte. Por eso hicimos una carrera muy buena. Y por supuesto ayuda cuando los neumáticos duran más y puedes atacar de verdad".



Uno de los planes de Max no funcionó: "Al final del Gran Premio, quería frenar lo suficiente para darle a Pérez un rebufo y que pudiera defenderse de Leclerc. Por desgracia, no ha funcionado. Pero todos hemos estado en cabeza en algún momento de la carrera, lo que subraya la buena carrera que hemos hecho hoy."





Carrera, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 seg.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12