Max Verstappen : Pourquoi le GP de Las Vegas était si bon

Même une pénalité n'a pas empêché Max Verstappen de gagner ce jour-là. Peu après le départ, la star de Red Bull Racing avait glissé dans le premier virage en sous-virage, "il n'y avait tout simplement pas d'adhérence, je suis sorti de plus en plus loin et j'ai donc également poussé Charles vers l'extérieur. Je n'avais pas l'intention de pousser Leclerc, je n'ai simplement pas pu décélérer comme je l'espérais".

Au cours d'une course turbulente, Max a dû mériter durement sa 53e victoire en Formule 1 : "Après l'arrêt, j'ai dû remonter à l'avant. C'était amusant, car - et cela m'a surpris - l'usure modérée des pneus sur ce circuit m'a permis de rouler plus fort que d'habitude. Normalement, tu dois faire très attention aux pneus. Aujourd'hui, j'ai pu les pousser plus fort sans qu'ils ne plient".

"La voiture n'était pas bonne avec les pneus médium. Il faut que nous regardions cela, car lors des essais d'endurance du premier jour, c'était très différent. Les pneus durs étaient bien plus adaptés à la course parce qu'ils avaient moins tendance à grainer et étaient plus robustes".

Nous avons assisté à un Grand Prix de Las Vegas divertissant. Max explique : "C'était dû aux pneus et à la surface de la piste. Mais ici, tu peux aussi très bien faire du drafting, ce qui aide aussi le sport. Nous avons donc vécu une très bonne course. Et bien sûr, cela aide quand les pneus tiennent plus longtemps et que tu peux vraiment attaquer".



Un plan de Max n'a pas fonctionné : "A la fin du Grand Prix, j'ai voulu ralentir suffisamment pour pouvoir donner de l'ombre à Pérez afin qu'il puisse résister à Leclerc. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Mais nous avons tous été en tête à un moment ou à un autre de cette course, ce qui souligne la bonne course que nous avons vécue aujourd'hui".





Course, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident





Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12