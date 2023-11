Max Verstappen: Perché il GP di Las Vegas è stato così bello

Neanche una penalità è riuscita a impedire a Max Verstappen di vincere quel giorno. Poco dopo la partenza, la stella della Red Bull Racing ha sbandato alla prima curva per sottosterzo, "semplicemente non c'era aderenza, sono andato sempre più fuori e così ho spinto anche Charles all'esterno. Non volevo spingere Leclerc fuori di proposito, ma non riuscivo a decelerare come speravo".

In una gara turbolenta, Max ha dovuto lavorare sodo per conquistare la sua 53esima vittoria in Formula 1: "Dopo la sosta, ho dovuto lavorare per tornare davanti. È stato divertente perché - e questo mi ha sorpreso - ho potuto guidare più forte del solito grazie all'usura moderata degli pneumatici su questa pista. Di solito bisogna fare molta attenzione agli pneumatici. Oggi sono riuscito a spingere di più senza che si piegassero".

"La macchina non andava bene con le gomme medio-dure. Dobbiamo valutare questo aspetto, perché nei giri di durata del primo giorno di prove la macchina era completamente diversa. Il pneumatico duro era molto più adatto alla gara, perché meno soggetto al graining e più robusto".

Abbiamo vissuto un Gran Premio divertente a Las Vegas. Max dice: "È stato merito degli pneumatici e della superficie della pista. Ma qui si può anche scivolare molto bene, il che aiuta lo sport. Per questo abbiamo fatto un'ottima gara. E naturalmente è utile quando le gomme durano di più e si può attaccare davvero".



Uno dei piani di Max non ha funzionato: "Alla fine del Gran Premio, volevo rallentare abbastanza per dare a Pérez una scia in modo che potesse difendersi da Leclerc. Purtroppo non ha funzionato. Ma siamo stati tutti in testa a un certo punto della corsa, il che sottolinea la buona gara che abbiamo fatto oggi".





Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12