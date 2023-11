Max Verstappen: Porque é que o GP de Las Vegas foi tão bom

18ª vitória da época para o insaciável Max Verstappen na estreia do GP no circuito de Las Vegas Strip. O holandês diz: "Há vários factores que explicam o facto de termos feito uma corrida tão boa aqui".

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Nem mesmo uma penalização conseguiu impedir a vitória de Max Verstappen nesse dia. Pouco depois da partida, a estrela da Red Bull Racing derrapou na primeira curva com subviragem: "Simplesmente não havia aderência, fiquei cada vez mais para fora e empurrei o Charles para o lado de fora também. Não quis empurrar o Leclerc de propósito, mas não consegui desacelerar como esperava."

Numa corrida turbulenta, Max teve de trabalhar arduamente para conquistar a sua 53ª vitória na Fórmula 1: "Depois da paragem, tive de trabalhar para voltar à frente. Foi divertido porque - e isto surpreendeu-me - consegui conduzir mais forte do que o habitual devido ao desgaste moderado dos pneus nesta pista. Normalmente, é preciso ter muito cuidado com os pneus. Hoje pude esforçar-me mais sem que eles se deformassem."

"O carro não estava bom com os pneus de dureza média. Temos de analisar isso, porque foi completamente diferente nas corridas de resistência no primeiro dia de treinos. O pneu duro era muito mais adequado para a corrida porque era menos propenso a granulação e mais robusto."

Vivemos um Grande Prémio divertido em Las Vegas. Max diz: "Isso deveu-se aos pneus e à superfície da pista. Mas aqui também se pode fazer muito bem o slipstream, o que também ajuda o desporto. Foi por isso que tivemos uma corrida muito boa. E é claro que ajuda quando os pneus duram mais e podemos realmente atacar."



Um dos planos de Max não funcionou: "No final do Grande Prémio, eu queria abrandar o suficiente para dar ao Pérez um slipstream para que ele se pudesse defender do Leclerc. Infelizmente, isso não funcionou. Mas todos nós estivemos na liderança em algum momento desta corrida, o que enfatiza a boa corrida que tivemos hoje."





Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12