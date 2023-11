Christian Horner : "On ne peut pas en attendre plus".

Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, a fait l'éloge du vainqueur Max Verstappen et de Sergio Pérez, qui s'est assuré la deuxième place au championnat du monde des pilotes grâce à sa troisième place, après la course de Las Vegas.

C'est une course passionnante qu'a vécue Red Bull Racing à Las Vegas, car si Max Verstappen a pris la tête au départ, mais a écopé d'une pénalité, Sergio "Checo" Pérez, plus loin dans le peloton, a été victime du brouhaha du départ. Le Mexicain a dû se faire remplacer le nez de sa voiture et s'est ensuite lancé dans une course-poursuite qui a fait des étincelles.

Parfois en tête de la course, Checo a finalement perdu la deuxième place derrière Max Verstappen au profit de Charles Leclerc, parti de la pole. Il a néanmoins reçu les félicitations du directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner : "Checo a également été brillant cette fois-ci, il s'est battu pour revenir de la fin du peloton jusqu'en tête après avoir dû récupérer un nouveau nez de voiture".

"Le fait qu'il ait perdu la deuxième place à la fin a été une malchance, mais il a tout de même pu assurer sa deuxième place au championnat du monde. En tant qu'équipe, nous n'avons jamais réussi cela, on ne peut pas attendre plus de ses pilotes que la première et la deuxième place au championnat du monde des pilotes. En tant qu'équipe, nous avons vécu une saison exceptionnelle et nous avons remporté notre 20e victoire de la saison ici à Las Vegas, Max s'est imposé pour la 18e fois face au reste, c'était fantastique", s'est réjoui le Britannique, qui a donné de bonnes notes au circuit routier de la ville du jeu.

"Vous avez ici de longues lignes droites qui débouchent sur des zones de freinage difficiles et sur lesquelles vous pouvez attraper beaucoup de vent. L'asphalte offre également peu d'adhérence, ce qui a rendu le travail des pilotes au volant nettement plus difficile. On pouvait voir à quel point ils étaient occupés et par endroits, je ne pouvais même pas regarder, comme lors des redémarrages sur pneus froids, où c'était vraiment dangereux", s'est enthousiasmé Horner.

Course, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (D), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12