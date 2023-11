Christian Horner: "Non si può pretendere di più".

È stata una gara emozionante per la Red Bull Racing a Las Vegas, perché mentre Max Verstappen ha preso il comando alla partenza ma è stato penalizzato, Sergio "Checo" Pérez è stato vittima delle turbolenze di partenza più indietro nel campo. Il messicano ha dovuto sostituire il muso dell'auto e poi ha dato prova di una gara di recupero non indifferente.

A tratti Checo ha condotto la gara, ma alla fine ha perso il secondo posto dietro Max Verstappen a favore di Charles Leclerc, che era partito dalla pole. Ciononostante, ha ricevuto grandi elogi dal boss del team Red Bull Racing Christian Horner: "Checo è stato brillante anche questa volta, ha lottato per risalire dal fondo dello schieramento fino ai primi posti dopo aver dovuto montare un nuovo muso dell'auto".

"È stato sfortunato a perdere il secondo posto alla fine, ma è stato comunque in grado di assicurarsi il secondo posto in campionato. Come squadra, non abbiamo mai raggiunto questo risultato prima d'ora; non si può pretendere più del primo e del secondo posto nel campionato piloti dai propri piloti. Abbiamo avuto una stagione eccezionale come squadra e abbiamo conquistato la nostra ventesima vittoria stagionale qui a Las Vegas, Max ha battuto gli altri per la diciottesima volta, il che è stato fantastico", ha detto il britannico, che ha dato grandi voti al circuito cittadino della città del gioco d'azzardo.

"Qui ci sono lunghi rettilinei che portano a zone di frenata difficili e dove si può prendere molta scia. L'asfalto offre anche poca aderenza, il che ha reso il lavoro dei piloti al volante molto più difficile. Si vedeva quanto dovevano fare e a volte non riuscivo nemmeno a guardare, per esempio nelle ripartenze a gomme fredde, dove la situazione si faceva davvero pericolosa", ha commentato Horner.

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 Gran Premi su 22)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12