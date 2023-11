Christian Horner: "Não se pode esperar mais"

Após a corrida em Las Vegas, o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, elogiou o vencedor Max Verstappen e Sergio Pérez, que garantiu o segundo lugar no campeonato de pilotos com o terceiro lugar.

Foi uma corrida emocionante para a Red Bull Racing em Las Vegas, porque enquanto Max Verstappen assumiu a liderança na largada, mas foi penalizado por isso, Sergio "Checo" Pérez foi vítima da turbulência da largada mais atrás no pelotão. O mexicano teve de arranjar um novo nariz para o carro e depois fez uma corrida de recuperação que foi bastante interessante.

Em alguns momentos, Checo liderou a corrida, mas no final perdeu o segundo lugar, atrás de Max Verstappen, para Charles Leclerc, que tinha largado da pole. No entanto, recebeu muitos elogios do chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner: "O Checo também foi brilhante desta vez, lutou para voltar do fundo do pelotão para a frente depois de ter de escolher um novo nariz de carro."

"Foi um azar ele ter perdido o segundo lugar no final, mas ainda assim conseguiu garantir o segundo lugar no campeonato. Como equipa, nunca o tínhamos conseguido antes; não se pode esperar mais do que o primeiro e o segundo lugar no campeonato de pilotos dos nossos pilotos. Fizemos uma época extraordinária como equipa e conseguimos a nossa 20ª vitória da época aqui em Las Vegas, o Max bateu os outros pela 18ª vez, o que foi fantástico", disse o britânico, que atribuiu grandes notas ao circuito de rua da cidade das apostas.

"Temos aqui longas rectas que conduzem a zonas de travagem difíceis e onde se pode apanhar muito slipstream. O asfalto também oferece pouca aderência, o que dificulta muito o trabalho dos pilotos ao volante. Era possível ver o quanto eles tinham de fazer e, por vezes, nem conseguia olhar, por exemplo, nos recomeços com pneus frios, onde as coisas se tornaram muito complicadas", disse Horner entusiasmado.

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 s

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12