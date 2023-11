Nico Hülkenberg: "Una de las mejores carreras"

Nico Hülkenberg tuvo que aparcar su Haas en Las Vegas poco antes de que cayera la bandera a cuadros. Sin embargo, el resumen del alemán fue bueno. Explicó: "Mi ritmo de carrera no fue tan malo".

Nico Hülkenberg tuvo que afrontar el Gran Premio de Las Vegas desde la 13ª posición de la parrilla y el veterano de la Fórmula 1 sabía que salir en el centro del campo aumentaba el riesgo de un incidente en la salida. Aunque no se vio directamente implicado en el tumulto de salida que se produjo delante de él, se vio ralentizado y retrasado por ello.

El alemán luchó valientemente hasta que tuvo que abandonar en la vuelta 45 de la carrera de 50 porque se quedó sin potencia. "Algo pasó y perdí potencia, ahora tendremos que investigarlo más a fondo", suspiró.

"Mi ritmo de carrera no fue tan malo. Hice una buena salida, pero el accidente en la primera curva me obligó a ir por el exterior y perdí muchas posiciones, así que ya estaba detrás", dijo Hülkenberg. "Después de eso, me sentí bastante cómodo en el coche y tuve la sensación de que podría haber ido más rápido".

"Pero siempre estaba algo atascado en el tráfico, y como tenía que conservar los neumáticos para evitar el graining, no podía apretar tanto como quería", explicó el piloto de Haas, cuya conclusión fue, no obstante, positiva: "En general, diría que ha sido una de las mejores carreras."

Carrera, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 seg.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08º George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12º Alex Albon (T), Williams, +43.398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38.525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16º Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fuera

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, fallo en la caja de cambios

Nico Hülkenberg (D), Haas, fallo de motor

Lando Norris (GB), McLaren, accidente

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 21 de 22 Grandes Premios)

Pilotos

01 Verstappen 549 puntos

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04º Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 822 puntos

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12