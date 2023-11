Nico Hülkenberg: "Uma das melhores corridas"

Nico Hülkenberg teve de estacionar o seu Haas em Las Vegas pouco antes da bandeira axadrezada cair. No entanto, o resumo do alemão foi bom. Ele explicou: "O meu ritmo de corrida não foi assim tão mau".

Nico Hülkenberg teve de enfrentar o Grande Prémio de Las Vegas a partir do 13º lugar da grelha de partida e o veterano da Fórmula 1 sabia que começar no meio do pelotão aumentava o risco de um incidente na partida. Apesar de não ter estado diretamente envolvido no tumulto da partida à sua frente, foi retardado e prejudicado por isso.

O alemão lutou corajosamente até ter de se retirar na 45ª volta da corrida de 50 voltas, porque ficou subitamente sem potência. "Aconteceu alguma coisa e perdi potência, vamos ter de investigar isso mais de perto", suspirou.

"O meu ritmo de corrida não foi muito mau. Tive um bom arranque, mas o acidente na primeira curva obrigou-me a dar a volta por fora e perdi muitos lugares, pelo que já estava atrás", disse Hülkenberg. "Depois disso, senti-me bastante confortável com o carro e tive a sensação de que podia ter sido mais rápido."

"Mas eu estava sempre meio preso no tráfego, e como eu tinha que conservar os pneus para evitar a granulação, eu não podia forçar tanto quanto eu queria", explicou o piloto da Haas, cuja conclusão foi, no entanto, positiva: "No geral, eu diria que foi uma das melhores corridas."

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12