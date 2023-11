Toto Wolff: spero in un podio ad Abu Dhabi

I piloti della Mercedes Lewis Hamilton e George Russell sono arrivati a Las Vegas nei punti. Tuttavia, il boss del team Toto Wolff non era soddisfatto. Ora spera in un forte risultato di squadra per il finale di stagione ad Abu Dhabi.

Il terzo posto in griglia di George Russell ha fatto sperare il team Mercedes in un risultato importante per il giovane britannico, ma una collisione con Max Verstappen e la conseguente penalità di tempo hanno impedito al 25enne di ottenere un buon risultato. Anche il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, partito dal 10° posto in griglia, non ha avuto una gara facile.

Sebbene il sette volte campione del mondo non sia incorso in alcuna penalità, è stato sfortunato due volte perché è stato coinvolto in collisioni senza alcuna colpa. Alla fine si è classificato settimo, mentre il suo compagno di squadra è scivolato all'ottavo posto a causa della penalità.

Il Team Principal Toto Wolff ha riassunto: "È triste dirlo, ma è stata un'altra gara in cui abbiamo avuto il ritmo necessario, ma non siamo riusciti a ottenere i risultati giusti". Guardando ai suoi piloti, ha detto: "Lewis non ha potuto farci niente e per George la gara era già finita dopo l'incidente con Verstappen e la penalità".

"Avrebbe avuto il passo per lottare davanti, probabilmente non per prendere Verstappen, ma avrebbe potuto dire la sua dietro di lui. Ma è quello che è, non c'è niente da fare", ha sospirato il viennese, che ora spera in un buon finale di stagione ad Abu Dhabi: "Abbiamo mostrato un certo ritmo qui e spero che possiamo ottenere due solidi podi nella prossima gara".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 Gran Premi su 22)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12