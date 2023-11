Carlos Sainz (6e) : "Nous avons pris la bonne décision".

La star de Ferrari Carlos Sainz n'a pas eu la partie facile à Las Vegas en raison d'une pénalité de place sur la grille de départ dont il n'est pas responsable. L'Espagnol, qui a pris la sixième place, a parlé de limiter les dégâts après l'avant-dernière course de la saison.

La déception de Carlos Sainz suite à la pénalité de place sur la grille de départ qu'il a reçue à Las Vegas se lisait encore sur son visage après la course. La voiture de service de l'Espagnol avait été fortement endommagée lors de la première séance d'essais par un bouchon de valve d'eau aspiré, ce qui avait nécessité le remplacement de la batterie.

Et l'utilisation du nouvel accumulateur d'énergie signifiait, selon le règlement, une pénalité de dix places sur la grille pour la star de Ferrari. Sainz s'est néanmoins battu jusqu'au bout de la course, où il a finalement terminé sixième. Il n'était pourtant pas de bonne humeur lorsqu'il a déclaré : "C'était un bon week-end pour l'équipe, même si la course a été difficile pour moi".

"J'ai eu du mal à gérer la température du groupe propulseur parce que je roulais au milieu d'un peloton et il était difficile de remonter rapidement", a-t-il poursuivi.

"Malgré tout, nous avons pris la bonne décision, car je suis passé à une stratégie à deux arrêts et la deuxième partie de la course s'est un peu mieux déroulée et j'ai pu gagner quelques positions à la fin", se consolait l'actuel quatrième du championnat.

"Mais j'ai dû limiter les dégâts après la pénalité de place sur la grille et marquer des points très importants pour la lutte au classement des constructeurs", a ajouté Sainz, "J'ai hâte de repartir la semaine prochaine à Abu Dhabi. La lutte pour la deuxième place au classement par équipe est toujours ouverte et nous ferons tout pour la décrocher".

Course, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (D), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12