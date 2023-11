Carlos Sainz (6°): "Abbiamo preso la decisione giusta".

La stella della Ferrari Carlos Sainz non ha avuto vita facile a Las Vegas a causa di una penalità in griglia non imputabile a lui. Lo spagnolo, che si è classificato sesto, ha parlato di limitare i danni dopo la penultima gara della stagione.

La delusione di Carlos Sainz per la penalità in griglia che ha dovuto accettare senza colpa a Las Vegas era ancora scritta sul suo volto dopo la gara. La vettura aziendale dello spagnolo era stata gravemente danneggiata nella prima sessione di prove da un coperchio della valvola dell'acqua che era stato risucchiato, motivo per cui è stato necessario sostituire anche la batteria.

Inoltre, secondo il regolamento, l'utilizzo della nuova unità di accumulo dell'energia comportava una penalità di dieci posizioni in griglia per la stella della Ferrari. Sainz ha comunque combattuto per tutta la gara, concludendo al sesto posto. Tuttavia, non era di buon umore, come ha spiegato: "È stato un buon weekend per la squadra, anche se per me è stata una gara difficile".

"Ho avuto problemi con la temperatura dell'unità motrice perché stavo guidando in mezzo al gruppo ed era difficile arrivare davanti velocemente", ha continuato.

"Tuttavia, abbiamo preso la decisione giusta, perché sono passato a una strategia a due soste e la seconda parte della gara è andata un po' meglio e sono riuscito a guadagnare qualche posizione alla fine", si è consolato l'attuale quarto pilota del campionato mondiale.

"Ma ho dovuto limitare i danni dopo la penalità in griglia e guadagnare punti molto importanti per la lotta nel campionato costruttori", ha aggiunto Sainz, "Non vedo l'ora di tornare in pista la prossima settimana ad Abu Dhabi". La battaglia per il secondo posto nella classifica a squadre è ancora apertissima e faremo di tutto per strapparlo".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12