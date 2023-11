Carlos Sainz (6º): "Tomámos a decisão certa"

A deceção de Carlos Sainz com a penalização na grelha de partida que teve de aceitar, sem culpa sua, em Las Vegas, ainda estava estampada na sua cara depois da corrida. O carro da empresa do espanhol tinha sido seriamente danificado na primeira sessão de treinos por uma tampa de válvula de água que tinha sido sugada, razão pela qual a bateria também teve de ser substituída.

E, de acordo com os regulamentos, a utilização da nova unidade de armazenamento de energia significou uma penalização de dez lugares na grelha para a estrela da Ferrari. Mesmo assim, Sainz lutou até o fim da corrida, terminando em sexto lugar. No entanto, ele não estava de bom humor, como ele explicou: "Foi um bom fim de semana para a equipe, mesmo que tenha sido uma corrida difícil para mim".

"Tive dificuldades com a temperatura da unidade motriz porque estava a conduzir no meio do pelotão e foi difícil chegar rapidamente à frente", continuou.

"No entanto, tomámos a decisão certa, porque mudei para uma estratégia de duas paragens e a segunda parte da corrida correu um pouco melhor e consegui ganhar algumas posições no final", consolou-se o atual quarto classificado do campeonato do mundo.

"Mas tive de limitar os danos após a penalização na grelha e marcar pontos muito importantes para a luta no campeonato de construtores", acrescentou Sainz. "Mal posso esperar para voltar à pista na próxima semana em Abu Dhabi. A luta pelo segundo lugar na classificação por equipas ainda está muito aberta e vamos fazer tudo o que pudermos para o conquistar."

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12