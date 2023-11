Lando Norris : Cause du crash de Las Vegas trouvée

C'est une sortie de piste difficile qu'a subie Lando Norris lors de la course sur le circuit Strip de Las Vegas : Le pilote McLaren est parti à la faute au onzième virage et a heurté les limites de la piste dans l'épingle suivante. Il a ensuite été transporté au centre médical, puis à l'hôpital, où il a subi des examens préventifs.

"C'était une fin malheureuse pour notre week-end", a soupiré le Britannique plus tard. "J'ai perdu le contrôle de l'arrière lors du redémarrage et j'ai fini dans le mur. Bien sûr, nous ne voulions pas terminer le week-end de cette manière", a-t-il ajouté. Et de souligner : "Un grand merci au personnel médical qui a effectué tous les contrôles et à l'équipe pour le travail qu'elle doit maintenant fournir dans la voiture".

Le chef de l'équipe McLaren, Andrea Stella, a évoqué les causes de l'accident : "Je pense que c'est d'une part une bosse qu'il a franchie, et d'autre part, il a probablement été surpris par les pneus froids. Il y a une vague dans l'asphalte à cet endroit, où toutes les voitures font des étincelles lorsqu'elles la franchissent".

"Je pense qu'il faudrait faire des améliorations à cet endroit pour qu'il n'y ait plus de bosse. Car les pneus seront toujours froids dans cette course et offriront peu d'adhérence, ce qui rend le virage vraiment délicat", a demandé l'Italien, qui a toutefois reconnu : "Pour être juste, il faut aussi dire que c'est la même chose pour tout le monde et que cela dépend probablement de la vitesse à laquelle vous passez la bosse".

Course, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (D), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12