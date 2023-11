Lando Norris: trovata la causa dell'incidente di Las Vegas

Lando Norris ha subito un duro incidente nel GP di Las Vegas. È stato quindi portato in ospedale per precauzione. Tuttavia, la star della McLaren ha lasciato nuovamente l'ospedale.

Lando Norris ha dovuto sopportare un duro incidente in gara sul circuito di Las Vegas Strip: Il pilota della McLaren è volato via all'undicesima curva e ha colpito la barriera della pista nella curva successiva. È stato quindi portato al centro medico e poi in ospedale, dove è stato esaminato per precauzione.

"È stata una fine sfortunata per il nostro fine settimana", ha poi sospirato il britannico. "Ho perso il controllo del posteriore alla ripartenza e sono finito a muro. Ovviamente non volevamo chiudere il weekend in questo modo", ha aggiunto. E ha sottolineato: "Un grande ringraziamento ai medici che hanno effettuato tutti i controlli e alla squadra per il lavoro che ora dovranno svolgere sulla vettura".

Il team boss della McLaren, Andrea Stella, ha parlato della causa dell'incidente: "Penso che sia stato in parte un dosso su cui è passato e in parte è stato probabilmente sorpreso dalle gomme fredde. C'è un dosso nell'asfalto dove tutte le auto spruzzano scintille quando ci passano sopra".

"Penso che dovrebbero apportare delle migliorie in modo che non ci siano più dossi. Perché in questa gara le gomme saranno sempre fredde e offriranno poca aderenza, rendendo la curva davvero insidiosa", ha chiesto l'italiano, che ha anche ammesso: "Per essere onesti, bisogna dire che è uguale per tutti e che probabilmente dipende dalla velocità con cui si supera il dosso".

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12