Vegas "à la limite" : Max Verstappen "complètement perdu

Les pilotes étaient finalement très satisfaits de cette première course à Las Vegas. Ce qui était aussi dû au GP divertissant, qui a apporté son lot d'action et de divertissement.

Charles Leclerc a "beaucoup apprécié le week-end de course à Las Vegas dès le début. Et je suis particulièrement heureux que nous ayons terminé ce week-end à un haut niveau, car cela m'a fait mal de voir que le sport que j'aime tant a commencé du mauvais pied le jeudi". Ce qu'il veut dire, c'est l'incident de la plaque d'égout, qui a entraîné deux voitures endommagées et beaucoup d'ennuis.

Pour le reste, il aurait un souhait pour l'avenir : une heure de départ plus tôt. "Je peux le comprendre, surtout en ce qui concerne les spectateurs en Europe. Je ne sais même pas si c'est la raison pour laquelle nous sommes partis si tard, mais j'ai eu l'impression que c'était un peu à la limite", a déclaré le Monégasque.

Et Leclerc de poursuivre : "Et même avec les températures, c'était très, très difficile. C'est définitivement une chose que je veux changer l'année prochaine".

Le champion du monde Max Verstappen gémissait déjà après la course de Las Vegas face aux épreuves qui l'attendent désormais sur la route d'Abu Dhabi. "Je vais être complètement perdu, il y a un tel décalage horaire que, surtout en fin de saison, quand tout le monde est déjà un peu fatigué, c'est un peu beaucoup". Il y a 13.000 kilomètres à vol d'oiseau, plus un décalage horaire de douze heures.

Le Néerlandais a proposé une "tournée américaine" pour l'avenir : "Je sais bien sûr que ce n'est peut-être pas idéal pour la vente des billets. Peut-être pouvons-nous trouver une solution à ce problème".

La solution 2024 n'est guère meilleure que la solution actuelle. Entre la finale et Abu Dhabi et Las Vegas, il y aura encore le GP du Qatar. Le trajet entre le Qatar et Abu Dhabi est nettement plus court, mais celui entre Las Vegas et le Qatar est aussi long que celui entre Las Vegas et Abu Dhabi. Cela reste donc fatigant - ce qui n'est pas étonnant au vu d'un calendrier de 24 courses.

Course, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17e Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, boîte de vitesses défectueuse

Nico Hülkenberg (All), Haas, panne de moteur

Lando Norris (GB), McLaren, accident

Classement au championnat du monde (après 21 des 22 Grand Prix)

Pilote

01. Verstappen 549 points

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 822 points

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12