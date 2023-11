Vegas "al limite": Max Verstappen "completamente perso"

Da Las Vegas, le star della Formula 1 si dirigono direttamente ad Abu Dhabi. Anche per questo si vorrebbe cambiare l'orario di partenza dei nuovi GP in futuro.

Alla fine, i piloti sono stati molto soddisfatti della prima gara di Las Vegas. Questo anche grazie al divertente GP, che ha offerto molta azione e intrattenimento.

Charles Leclerc ha apprezzato il weekend di gara a Las Vegas "fin dall'inizio. E sono particolarmente felice di aver concluso questo fine settimana con una nota positiva, perché mi ha fatto male vedere che lo sport che amo così tanto è iniziato con il piede sbagliato giovedì". Si riferisce all'incidente con il tombino, che ha causato due auto danneggiate e molti problemi.

Per il resto, ha un desiderio per il futuro: anticipare l'orario di partenza. "Posso capirlo, soprattutto per quanto riguarda gli spettatori in Europa. Non so se sia questo il motivo del ritardo, ma ho avuto la sensazione che fosse un po' al limite", ha detto il monegasco.

Leclerc ha continuato: "Ed è stato anche molto, molto difficile con le temperature. È sicuramente una cosa che voglio cambiare l'anno prossimo".

Il campione del mondo Max Verstappen si è già lamentato dopo la gara di Las Vegas per le difficoltà che lo attendono nel viaggio verso Abu Dhabi. "Mi sentirò completamente perso, c'è una differenza di tempo così grande che è un po' troppo, soprattutto alla fine della stagione quando tutti sono già un po' stanchi". Si tratta di 13.000 chilometri in linea d'aria, più un fuso orario di dodici ore.

L'olandese ha suggerito un "tour americano" per il futuro: "Naturalmente, so che questo potrebbe non essere l'ideale per la vendita dei biglietti. Forse possiamo trovare una soluzione".

La soluzione del 2024 non è molto migliore di quella attuale. Il GP in Qatar si svolgerà tra la finale e Abu Dhabi e Las Vegas. La distanza dal Qatar ad Abu Dhabi è significativamente più breve, ma la distanza da Las Vegas al Qatar è simile a quella da Las Vegas ad Abu Dhabi. Il percorso rimane quindi estenuante, il che non sorprende visto il calendario di 24 gare.

Gara, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2.070 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2.241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18.665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20.067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20.834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21.755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23.091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24.964

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29.496

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +34.270

12° Alex Albon (T), Williams, +43.398

13° Kevin Magnussen (DK), Haas, +44.825

14° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50.162

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +50.882

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min.

Fuori

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, guasto al cambio

Nico Hülkenberg (D), Haas, guasto al motore

Lando Norris (GB), McLaren, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 21 Gran Premi su 22)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05° Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12