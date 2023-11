Vegas "no limite": Max Verstappen "completamente perdido"

De Las Vegas, as estrelas da Fórmula 1 vão diretamente para Abu Dhabi. Esta é outra razão pela qual gostariam de alterar as horas de início do novo GP no futuro.

No final, os pilotos ficaram muito satisfeitos com a estreia da corrida em Las Vegas. Isto também se deveu ao divertido GP, que proporcionou muita ação e entretenimento.

Charles Leclerc apreciou o fim de semana de corrida em Las Vegas "desde o início. E estou especialmente feliz por termos terminado este fim de semana com uma nota alta, porque me magoou ver que o desporto de que tanto gosto começou com o pé errado na quinta-feira". O que ele está a referir é o incidente com a tampa de esgoto, que causou dois carros danificados e muitos problemas.

De resto, tem um desejo para o futuro: uma hora de início mais cedo. "Compreendo isso, sobretudo no que diz respeito aos espectadores na Europa. Não sei se foi essa a razão pela qual nos atrasámos tanto, mas tive a sensação de que estava um pouco no limite", disse o monegasco.

Leclerc continuou: "E também foi muito, muito difícil com as temperaturas. Isso é definitivamente uma coisa que eu quero mudar no próximo ano".

O campeão mundial Max Verstappen já estava a queixar-se, após a corrida de Las Vegas, das dificuldades que o esperam na viagem para Abu Dhabi. "Vou estar completamente perdido, é uma diferença de tempo tão grande que é um pouco exagerada, especialmente no final da época, quando toda a gente já está um pouco cansada." São 13.000 quilómetros em linha reta, mais uma diferença horária de doze horas.

O holandês sugeriu uma "digressão americana" para o futuro: "Claro que sei que isso pode não ser o ideal para a venda de bilhetes. Talvez possamos encontrar uma solução".

A solução para 2024 não é muito melhor do que a atual. O GP do Qatar terá lugar entre a final e Abu Dhabi e Las Vegas. A distância do Qatar a Abu Dhabi é significativamente mais curta, mas a distância de Las Vegas ao Qatar é semelhante à distância de Las Vegas a Abu Dhabi. Por isso, continua a ser cansativo - o que não é de estranhar, tendo em conta um calendário de 24 corridas.

Corrida, Las Vegas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08.289 h

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12º Alex Albon (T), Williams, +43,398

13º Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +50,882

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24.350 min

Fora

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, falha na caixa de velocidades

Nico Hülkenberg (D), Haas, falha de motor

Lando Norris (GB), McLaren, acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02º Pérez 273

02º Hamilton 232

04 Sainz 200

05º Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12